https://uz.sputniknews.ru/20230726/daniya-kopengagen-koran-sojjeniye-radikaly-37214470.html

В столице Дании второй раз за день сожгли Коран

В столице Дании второй раз за день сожгли Коран

Акции, которые транслировались в соцсетях, были организованы радикальной группировкой "Датские патриоты” возле дипломатических представительств Турции и Египта в Копенгагене.

2023-07-26T09:58+0500

2023-07-26T09:58+0500

2023-07-26T10:10+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Радикальная группировка "Датские патриоты" провела вторую за день акцию с сожжением Корана в Копенгагене, трансляция велась в Facebook*, сообщает РИА Новости.Во вторник днем, по информации агентства Reuters, пять членов этого же объединения сожгли священную книгу мусульман у дипмиссии Египта.Вторая акция прошла у посольства Турции.Кроме того, в понедельник двое представителей "Датских патриотов" подожгли Коран перед зданием дипломатического представительства Ирака.Напомним, что в конце июня в столице Швеции, Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Это вызвало волну возмущения в мировом мусульманском сообществе: произошедшее осудили Узбекистан, Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция и другие страны.В МИД РФ подчеркнули, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям. Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением и что страна намерена всегда придерживаться этих законодательных правил.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.Ранее Мирзиёев прокомментировал скандал с сожжением Корана в Швеции.В Ташкенте хранится одна из древнейших рукописей Корана.

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