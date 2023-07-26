https://uz.sputniknews.ru/20230726/rossiya-istrebitel-porajeniye-vsu-kupyansk-37213747.html

Российский истребитель поразил мехбригаду ВСУ под Купянском

Российский истребитель поразил мехбригаду ВСУ под Купянском

Экипаж бомбардировщика Су-34 нанес два удара по сосредоточению подразделений 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

2023-07-26T09:37+0500

2023-07-26T09:37+0500

2023-07-26T11:49+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два авиаудара по 14-й отдельной мехбригаде ВСУ на Купянском направления, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" полковника Сергея Зыбинского.Кроме того, на этом же направлении российские танки и гаубицы ударили по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка.Также, по словам Зыбинского, в районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь" ВСУ, в районе Кисловки — минометный расчет, а возле Крахмального — пункт боепитания.Ранее ВСУ пытались атаковать российский военный корабль в Черном море.

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