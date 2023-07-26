https://uz.sputniknews.ru/20230726/tashoblast-yangiyulturtsiya-tekstil-proizvodstvo-investitsii-37215519.html
В Ташобласти начнут шить одежду известных мировых брендов
В Ташобласти начнут шить одежду известных мировых брендов
Турецкая компания запустит в Янгиюле производство одежды известных брендов. Иностранные инвестиции в проект составят $25 млн.
2023-07-26T10:27+0500
2023-07-26T10:27+0500
2023-07-26T11:10+0500
экономика
узбекистан
турция
ташкентская область
янгиюль
текстиль
производство
проект
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Янгиюльском районе Узбекистана планируют производить одежду таких известных брендов, как “ZARA” и “COLUMBIA”, сообщает пресс-служба администрации Ташкентской области.Детали проекта обсудили в ходе встречи с главой турецкого госпредприятия “MEDEX TEXTILE” Явузом Орханом в ташкентском областном хокимияте. В его реализацию турецкая сторона планирует вложить $25 млн. Речь шла также об этапах запуска производства — их будет два. На первом этапе запустят производство и окраску трикотажного полотна. Затем начнут шить готовую одежду. По словам турецкой стороны, в рамках этого проекта планируют создание 500 новых рабочих мест, а также экспорт продукции на сумму $20-30 млн в год.Ранее Sputnik сообщал о том, что кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны.
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экономика узбекистан турция ташкентская область янгиюль текстиль производство проект
экономика узбекистан турция ташкентская область янгиюль текстиль производство проект
В Ташобласти начнут шить одежду известных мировых брендов
10:27 26.07.2023 (обновлено: 11:10 26.07.2023)
Турецкая компания запустит в Янгиюле производство одежды знаменитых брендов. Иностранные инвестиции в проект составят $25 млн.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В Янгиюльском районе Узбекистана планируют производить одежду таких известных брендов, как “ZARA” и “COLUMBIA”, сообщает пресс-служба
администрации Ташкентской области.
Детали проекта обсудили в ходе встречи с главой турецкого госпредприятия “MEDEX TEXTILE” Явузом Орханом в ташкентском областном хокимияте. В его реализацию турецкая сторона планирует вложить $25 млн. Речь шла также об этапах запуска производства — их будет два.
На первом этапе запустят производство и окраску трикотажного полотна. Затем начнут шить готовую одежду.
По словам турецкой стороны, в рамках этого проекта планируют создание 500 новых рабочих мест, а также экспорт продукции на сумму $20-30 млн в год.