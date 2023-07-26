https://uz.sputniknews.ru/20230726/tashoblast-yangiyulturtsiya-tekstil-proizvodstvo-investitsii-37215519.html

В Ташобласти начнут шить одежду известных мировых брендов

В Ташобласти начнут шить одежду известных мировых брендов

Турецкая компания запустит в Янгиюле производство одежды известных брендов. Иностранные инвестиции в проект составят $25 млн.

2023-07-26T10:27+0500

2023-07-26T10:27+0500

2023-07-26T11:10+0500

экономика

узбекистан

турция

ташкентская область

янгиюль

текстиль

производство

проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0e/23971403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4db5eb0d6e98c360f6a42f24bec6e7f.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Янгиюльском районе Узбекистана планируют производить одежду таких известных брендов, как “ZARA” и “COLUMBIA”, сообщает пресс-служба администрации Ташкентской области.Детали проекта обсудили в ходе встречи с главой турецкого госпредприятия “MEDEX TEXTILE” Явузом Орханом в ташкентском областном хокимияте. В его реализацию турецкая сторона планирует вложить $25 млн. Речь шла также об этапах запуска производства — их будет два. На первом этапе запустят производство и окраску трикотажного полотна. Затем начнут шить готовую одежду. По словам турецкой стороны, в рамках этого проекта планируют создание 500 новых рабочих мест, а также экспорт продукции на сумму $20-30 млн в год.Ранее Sputnik сообщал о том, что кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны.

узбекистан

ташкентская область

янгиюль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика узбекистан турция ташкентская область янгиюль текстиль производство проект