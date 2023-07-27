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https://uz.sputniknews.ru/20230727/shavkat-mirziyoyev-posetit-ferganskaya-oblast-37289492.html
Стало известно, когда Мирзиёев посетит Ферганскую область
Стало известно, когда Мирзиёев посетит Ферганскую область
Глава государства ознакомится с новыми производственными мощностями в сельском хозяйстве и промышленности
2023-07-27T15:31+0500
2023-07-27T16:22+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ферганская область
визит
сельское хозяйство
махалля
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 27-28 июля посетит Ферганскую область, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. Кроме того, предусмотрено проведение видеоселекторного совещания по задействованию имеющегося потенциала на местах для обеспечения дальнейшего роста экономики регионов и благосостояния населения.
узбекистан
ферганская область
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узбекистан ферганская область президент шавкат мирзиёев визит новые производственные мощности сельское хозяйство промышленность условия махалля видеоселекторное совещание экономика регионы благосостояние население
узбекистан ферганская область президент шавкат мирзиёев визит новые производственные мощности сельское хозяйство промышленность условия махалля видеоселекторное совещание экономика регионы благосостояние население

Стало известно, когда Мирзиёев посетит Ферганскую область

15:31 27.07.2023 (обновлено: 16:22 27.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент, в частности, ознакомится с новыми производственными мощностями в сельском хозяйстве и промышленности.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 27-28 июля посетит Ферганскую область, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

"Глава государства ознакомится с новыми производственными мощностями в сельском хозяйстве и промышленности, условиями в махаллях", — говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено проведение видеоселекторного совещания по задействованию имеющегося потенциала на местах для обеспечения дальнейшего роста экономики регионов и благосостояния населения.
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