https://uz.sputniknews.ru/20230727/shavkat-mirziyoyev-posetit-ferganskaya-oblast-37289492.html

Стало известно, когда Мирзиёев посетит Ферганскую область

Стало известно, когда Мирзиёев посетит Ферганскую область

Глава государства ознакомится с новыми производственными мощностями в сельском хозяйстве и промышленности

2023-07-27T15:31+0500

2023-07-27T15:31+0500

2023-07-27T16:22+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ферганская область

визит

сельское хозяйство

махалля

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 27-28 июля посетит Ферганскую область, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. Кроме того, предусмотрено проведение видеоселекторного совещания по задействованию имеющегося потенциала на местах для обеспечения дальнейшего роста экономики регионов и благосостояния населения.

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узбекистан ферганская область президент шавкат мирзиёев визит новые производственные мощности сельское хозяйство промышленность условия махалля видеоселекторное совещание экономика регионы благосостояние население