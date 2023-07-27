https://uz.sputniknews.ru/20230727/tanki-leopard-zaporojye-unichtojeniye-37295568.html

Уничтожение танков Leopard в Запорожской области — видео

Уничтожение танков Leopard в Запорожской области — видео

ВС России уничтожили несколько танков Leopard боеприпасами "Ланцет" на запорожском участке фронта.

2023-07-27T16:38+0500

2023-07-27T16:38+0500

2023-07-27T16:38+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Об уничтожении беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" танков Leopard в Запорожской области, сообщает РИА Новости.Кроме того, операторы беспилотника засняли, как бойцы 58-й армии Южного военного округа отражают атаку ВСУ в районе села Работино.В среду Минобороны РФ сообщило, что группировка российских войск "Восток" отразила атаку украинской армии на Запорожском направлении. В результате уничтожили два танка, гаубицу "Гиацинт-Б", а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, обстановка на линии соприкосновения остается напряженной: за прошедшие сутки ВСУ 26 раз попытались обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки. Тем не менее все их попытки прорвать оборону остаются безуспешными.Ранее Sputnik рассказал о том, что в России появился "Ланцет" нового поколения.

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