Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230727/uzbekistan-zemletryaseniye-kazaxstan-27-iyul-2023-37262789.html
Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Казахстане
Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Казахстане
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 27 км в северо-западном направлении.
2023-07-27T08:16+0500
2023-07-27T08:16+0500
казахстан
землетрясение
узбекистан
ташкент
ташкентская область
район
эпицентр
магнитуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/02/14685172_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_9bf1ce3238be7ea8c0706b5ef0a3c8a4.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сегодня в 04.52 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Казахстане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 4.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 27 км в северо-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Ранее МЧС рассказал о том, существуют ли технологии для предсказания землетрясений.
казахстан
узбекистан
ташкент
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/02/14685172_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9302f5af8160a4bd9660bd633d1afbf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан землетрясение узбекистан ташкент ташкентская область район магнитуда эпицентр
казахстан землетрясение узбекистан ташкент ташкентская область район магнитуда эпицентр

Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Казахстане

08:16 27.07.2023
© Sputnik / Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф, архивное фото
Сейсмограф, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
© Sputnik / Игорь Носов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 27 км в северо-западном направлении.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сегодня в 04.52 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Казахстане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 4.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 27 км в северо-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Зангиатинский район: 2-3 балла, 21 км.
Ташкентский район: 2-3 балла, 21 км.
Алмазарский район: 2-3 балла, 22 км.
Учтепинский район: 2-3 балла, 22 км.
Шайхантахурский район: 2-3 балла, 25 км.
Чиланзарский район: 2-3 балла, 25 км.
Юнусабадский район: 2 балла, 27 км.
Яккасарайский район: 2 балла, 28 км.
Мирабадский район: 2 балла, 29 км.
Мирзо-Улугбекский район: 2 балла, 31 км.
Сергелийский район: 2 балла, 31 км.
Янгихаётский район: 2 балла, 34 км.
Яшнабадский район: 2 балла, 34 км.
Янгиюльский район: 2 балла, 34 км.
Ранее МЧС рассказал о том, существуют ли технологии для предсказания землетрясений.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0