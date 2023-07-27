Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Казахстане
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Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 27 км в северо-западном направлении.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сегодня в 04.52 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Казахстане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 4.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 27 км в северо-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Зангиатинский район: 2-3 балла, 21 км.
Ташкентский район: 2-3 балла, 21 км.
Алмазарский район: 2-3 балла, 22 км.
Учтепинский район: 2-3 балла, 22 км.
Шайхантахурский район: 2-3 балла, 25 км.
Чиланзарский район: 2-3 балла, 25 км.
Юнусабадский район: 2 балла, 27 км.
Яккасарайский район: 2 балла, 28 км.
Мирабадский район: 2 балла, 29 км.
Мирзо-Улугбекский район: 2 балла, 31 км.
Сергелийский район: 2 балла, 31 км.
Янгихаётский район: 2 балла, 34 км.
Яшнабадский район: 2 балла, 34 км.
Янгиюльский район: 2 балла, 34 км.
Ранее МЧС рассказал о том, существуют ли технологии для предсказания землетрясений.