https://uz.sputniknews.ru/20230727/uzbekistan-zemletryaseniye-kazaxstan-27-iyul-2023-37262789.html

Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Казахстане

Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Казахстане

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 27 км в северо-западном направлении.

2023-07-27T08:16+0500

2023-07-27T08:16+0500

2023-07-27T08:16+0500

казахстан

землетрясение

узбекистан

ташкент

ташкентская область

район

эпицентр

магнитуда

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сегодня в 04.52 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Казахстане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 4.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 27 км в северо-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Ранее МЧС рассказал о том, существуют ли технологии для предсказания землетрясений.

казахстан

узбекистан

ташкент

ташкентская область

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