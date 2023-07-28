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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230728/rossiya-boytsy-otrajeniye-ataka-vsu-yujnodonetsk-37318910.html
Российские бойцы отразили несколько атак ВСУ на южнодонецком направлении
Российские бойцы отразили несколько атак ВСУ на южнодонецком направлении
Группировка “Восток” отразила несколько атак ВСУ и ликвидировала разведгруппу противника.
2023-07-28T09:01+0500
2023-07-28T09:27+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
всу
украина
россия
вооруженные силы
безопасность
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Российская группировка войск "Восток" отразила несколько атак украинской армии на Южно-Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.По его словам, артиллерия уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной, а также ликвидировала разведгруппу северо-западнее Шевченко.Также начальник пресс-центра добавил, что в районе Старомайорского Киев пытался накопить силы для наступления. Но воздушная разведка вскрыла боевые машины пехоты иностранного производства, гусеничные тягачи МТ-ЛБ и живую силу противника и уничтожила их с помощью беспилотников.Кроме того, вертолеты армейской авиации ликвидировали танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном.Возмездие — не отдельные удары, а суть российской СВО.
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спецоперация всу украина россия вооруженные силы безопасность
спецоперация всу украина россия вооруженные силы безопасность

Российские бойцы отразили несколько атак ВСУ на южнодонецком направлении

09:01 28.07.2023 (обновлено: 09:27 28.07.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град и САУ 2С19 М2 Мста-С на Сватовско-Кременном направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Группировка “Восток” отразила несколько атак ВСУ и ликвидировала разведгруппу противника.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Российская группировка войск "Восток" отразила несколько атак украинской армии на Южно-Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника в направлении Урожайного. Понеся значительные потери, противник отступил", — рассказал Чехов.
По его словам, артиллерия уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной, а также ликвидировала разведгруппу северо-западнее Шевченко.
Также начальник пресс-центра добавил, что в районе Старомайорского Киев пытался накопить силы для наступления. Но воздушная разведка вскрыла боевые машины пехоты иностранного производства, гусеничные тягачи МТ-ЛБ и живую силу противника и уничтожила их с помощью беспилотников.
Кроме того, вертолеты армейской авиации ликвидировали танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном.
Возмездие — не отдельные удары, а суть российской СВО.
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