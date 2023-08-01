https://uz.sputniknews.ru/20230801/azerbaydjan-ukreplyaet-drujbu-uzbekistan-tsentralnaya-aziya-37473739.html

Как Баку укрепляет дружбу с Узбекистаном и другими странами ЦА

Как Баку укрепляет дружбу с Узбекистаном и другими странами ЦА

Азербайджан взял курс на укрепление политического взаимодействия со странами Центральной Азии через развитие экономического сотрудничества.

2023-08-01T19:16+0500

2023-08-01T19:16+0500

2023-08-01T19:26+0500

колумнисты

азербайджан

узбекистан

казахстан

кыргызстан

туркменистан

таджикистан

центральная азия

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/12/35053328_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_b34f4c70c059fcbf23ee9ad15d4ed822.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik, Айгюль Тагиева. Пятое заседание совместной азербайджано-кыргызской межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству состоялось в конце июля в Чолпон-Ате. Стороны обсуждали усилия по наращиванию сотрудничества не только в двустороннем формате, но и в рамках региональных проектов. Схожий формат сотрудничества Баку развивает со всеми странами Центральной Азии: ведутся работы по наращиванию товарооборота, разрабатываются инвестиционные проекты, развиваются транспортно-логистические маршруты и создаются совместные предприятия.Sputnik Азербайджан подробно разбирался в процессе повышения роли центральноазиатского региона во внешнеэкономической политике Баку.Баку и Ташкент – автопром, полезные ископаемые и инвестицииБогатый природными ресурсами, но не имеющий прямого выхода к морю Узбекистан интересен для Азербайджана в первую очередь с точки зрения совместных производственных и энергетических проектов, роста взаимных инвестиций и наращивания товарооборота.В феврале в Ташкенте прошел первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум, в рамках которого стороны подписали межправительственное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда на $500 млн. Фонд поспособствует созданию новых рабочих мест, увеличению торгового оборота и усилению производственной кооперации между двумя странами.Также Азербайджан и Узбекистан наращивают сотрудничество в разведке и разработке полезных ископаемых.В следующем году корпорация "Узбекнефтегаз" планирует приступить к разработке трех углеводородных месторождений в Азербайджане совместно с госнефтекомпанией SOCAR. А азербайджанский золотодобытчик AzerGold и Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана ранее договорились о сотрудничестве в области геологоразведочных работ и разработки месторождений золота на территории Узбекистана.Еще одна важная сфера – автомобилестроение. В мае Баку и Ташкент подписали меморандум, направленный на расширение производства автотранспортных средств в АР. Стороны также заложили фундамент нового совместного азербайджано-узбекского автомобильного завода в Гаджигабульском промышленном квартале.Ожидается, что завод по выпуску легковых машин общей площадью 32 тыс. кв. метров на территории 16 га построит предприятие Azermash CP совместно с АО UzAvtoSanoat. На заводе мощностью 30 тыс. автомобилей в год будет осуществляться сборка, сварка кузовов и их покраска. Инвестиции в СП, которое планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году, составят около $51,8 млн.Что касается транспорта, то Ташкент (как и Астана) является одним из важных участников Транскаспийского маршрута. Для более эффективного товаропотока из Узбекистана по данному маршруту сторонами сегодня обсуждается возможность создания узбекских складских помещений и контейнерных терминалов в Бакинском международном торговом порту, что позволит узбекским грузоотправителям на более выгодных условиях координировать процесс отправки товаров на мировые рынки.Казахстан и Азербайджан – транспорт, энергетика и транзитСосед по Каспийскому морю и один из главных экономических партнеров Азербайджана в регионе – Казахстан – представляет для Баку интерес как с точки зрения рынка сбыта ненефтяных товаров, так и в области сотрудничества в сфере международных транспортных маршрутов (МТК).На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев в Астане в апреле казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил о планах довести товарооборот между двумя странами до $1 млрд.Реализовать столь амбициозные планы, по его мнению, возможно в первую очередь благодаря раскрытию потенциала двустороннего сотрудничества в таких сферах, как энергетика, высокие технологии, сельское хозяйство и логистика.При этом цифры по торговому обороту между Азербайджаном и Казахстаном по итогам прошлого года показали значительный рост – $598,5 млн против $134,7 млн за 2021-й.Казахстанский рынок остается одним из главных для экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана – по итогам прошлого года поставки выросли в 2,6 раза, до $102 млн.Растет кооперация двух стран и в транспортно-логистической сфере – в прошлом году общий объем грузоперевозок вырос почти в три раза, а транзитные грузоперевозки увеличились в 3,2 раза.В то же время Баку и Астана, как важные транзитные узлы в регионе, сотрудничают и в рамках развития МТК. В первую очередь речь идет о Среднем коридоре (Транскаспийский маршрут/ТМТМ).Так, в минувшем месяце Азербайджан и Казахстан заключили соглашение о создании совместного предприятия, которое будет заниматься объединением тарифов и упрощением процессов перевозки грузов по ТМТМ, что, как ожидается, приведет к сокращению срока доставки товаров первоначально до 18, а затем до 10-15 дней (против 23-х сегодня).Развитие инфраструктурных возможностей в рамках этого МТК важно и для роста транзитных перевозок непосредственно между двумя республиками. Так, с ноября прошлого года Астана начала транзит своей нефти через азербайджанскую территорию по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Казахстанская сторона планирует поставить до конца текущего года до 6,5 млн тонн нефти, а до конца 2025-го нарастить этот объем до 15 млн тонн.Азербайджан и Казахстан также расширяют сотрудничество в сфере телекоммуникаций – в прошлом месяце операторы двух стран подписали соглашение о создании СП для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.Строительство ВОЛС станет частью масштабного проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way), предусматривающего создание нового цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. Цель проекта – поспособствовать ускорению передачи данных между странами Центральной Азии и Европы.По итогам его реализации, считают эксперты, Баку превратится в своего рода цифровой хаб, через который будет транспортироваться международный трафик.Пятилетняя программа сотрудничества Баку и БишкекаПо результатам пятого заседания совместной азербайджано-кыргызской межправкомиссии в городе Чолпон-Ата в конце июля Баку и Бишкек условились проводить скоординированную работу по цифровизации ТМТМ, а также усилить меры для повышения привлекательности данного направления в целях привлечения дополнительных грузов.Новый импульс развитию двусторонних экономических отношений Азербайджана и Кыргызстана дали взаимные визиты глав государств в прошлом году. Тогда власти обеих стран подписали десятки документов о сотрудничестве в таких сферах, как сельское хозяйство, информационные технологии, авиасообщение, антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности.По итогам октябрьского визита Ильхама Алиева было заявлено, что Баку и Бишкек подготовят пятилетнюю программу развития сотрудничества, которое включает активизацию взаимодействия по таким направлениям, как транспортно-логистическая сфера, информационно-коммуникационные технологии, образование, туризм, спорт.Для стимулирования обмена инвестициями, содействия экономическому сотрудничеству между двумя странами, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей двух стран был подписан документ о создании азербайджано-кыргызского Фонда развития.Ожидается, что фонд со штаб-квартирой в Бишкеке будет инвестировать в приоритетные для учредителей проекты в Кыргызстане путем предоставления кредитов и займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории республики.Отметим, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном по итогам пяти месяцев текущего года показал резкий рост – $13,5 млн против $3,4 млн в январе-мае прошлого года. Это уже значительно больше, чем страны наторговали за весь 2022 год.Кыргызстан также проявляет интерес к транспортно-логистическим проектам глобальной инициативы "Один пояс, один путь", реализующимся в том числе на территории Азербайджана.Данная инициатива должна в конечном итоге связать азиатские и европейские рынки производства и потребления. И участие в этом проекте для Бишкека крайне важно – как с точки зрения выхода собственной продукции на мировые рынки и желания не остаться "за бортом" международной торговли, так и в контексте увеличения товарооборота с Азербайджаном.Судя по заявлениям официальных лиц, Бишкек и Баку не собираются останавливаться на достигнутых успехах, а планируют продолжать расширять сотрудничество, в том числе и по новым направлениям.Так, 27 июля в городе Чолпон-Ата состоялся бизнес-форум с участием свыше 60 предпринимателей и инвесторов из Азербайджана. По итогам мероприятия подписано шесть документов о сотрудничестве двух стран, в частности, меморандум о взаимопонимании между Кыргызской и Бакинской фондовыми биржами, а также соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие женского предпринимательства в обеих республиках.Новые возможности для сотрудничества с ТаджикистаномВ июле по итогам шестого заседания совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном была достигнута договоренность сразу по двум важным направлениям. Так, стороны договорились о начале поставок азербайджанской нефти на Дангарский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Дангара".Стоит отметить, что НПЗ, мощность которого составляет 1,2 млн тонн в год, был построен в 2017 году и с тех пор простаивает – в первую очередь из-за отсутствия поставщиков рентабельной нефти.Ожидается, что после начала поставок азербайджанского сырья в Таджикистане стартует производство горюче-смазочных материалов (ГСМ), что поспособствует наращиванию собственного производства в республике и снижению зависимости страны от импорта.Напомним, в минувшем году Таджикистан закупил за границей рекордный объем ГСМ – 853 тыс. тонн, в то время как в стране было произведено всего 12 тыс. тонн нефтепродуктов.В свою очередь, на основе взаимовыгодной кооперации после начала экспорта нефти Азербайджан на льготных условиях сможет импортировать готовую продукцию НПЗ.Другим важным соглашением стал документ о выделении Азербайджаном инвестиций на реконструкцию завода компании TALCO.Производство алюминия – это своего рода визитная карточка промышленности Таджикистана – не отличалось стабильностью. В 2021 году выработка сократилась на 28%, а в 2022-м немного выросла – на 2,5%. Всего в прошлом году на заводе TALCO было произведено 62 тыс. тонн алюминия, тогда как проектная мощность предприятия составляет 517 тыс. тонн.Главной причиной снижения производства называется отсутствие необходимых инвестиций и сырья. Ожидается, что вложения Азербайджана в крупнейший промышленный объект Таджикистана станут важным шагом на пути индустриализации экономики страны.Кроме того, стоит отметить, что Баку и Душанбе недавно договорились о поставках алюминия, криолита и фторида алюминия из Таджикистана в Азербайджан и о поставках азербайджанского глинозема в обратном направлении.Тут важно добавить, что дефицит глинозема в Таджикистане, который является важным компонентом в производстве алюминия, стал причиной снижения выработки этого вида металла, и поставки из Азербайджана придутся как нельзя кстати.Сейчас товарооборот двух стран находится на достаточно низком уровне и даже продолжает снижаться. В январе-мае 2023 года стороны наторговали всего на $1,3 млн (против $2,4 млн за тот же период 2022-го).Туркменистан – сосед по морю и партнер по энергоресурсамНесомненно, одним из важнейших экономических партнеров Азербайджана в Центральной Азии является Туркменистан. Страны объединяют не только проходящие через Каспийское море транспортные маршруты, но и совместное углеводородное месторождение.В январе 2021 года страны подписали историческое соглашение о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения на Каспийском море, названного впоследствии "Достлуг" ("Дружба"). Его оценочные запасы составляют 60 млн тонн нефти и 100 млрд куб.м газа. Доля Туркменистана в его разработке составляет 70%, Азербайджана – 30%.В то же время для начала разработки и добычи необходимо решить вопрос с инфраструктурой поставок сырья. Для того чтобы диверсифицировать экспортные возможности Туркменистана и отправлять газ на европейский рынок, Баку и Ашхабад несколько лет рассматривают возможность строительства Транскаспийского газопровода, который на территории Азербайджана был бы подключен к инфраструктуре экспорта "голубого топлива" в европейском направлении.Однако проект пока не вызывает интереса международных компаний и инвесторов, из-за чего разработка богатого месторождения "Достлуг" также откладывается на неопределенный срок. Главная причина этого, по мнению экспертного сообщества, кроется в жесткой политике Запада по декарбонизации, согласно которой многие европейские правительства и эко-организации призывают отказаться от инвестиций в разработку новых углеводородных залежей.Пока Баку и Ашхабад ищут инвесторов для этих проектов, сотрудничество стран не стоит на месте – стороны активно наращивают взаимодействие в транспортно-логистической, торговой и инвестиционной сферах.Так, товарооборот стран по итогам января-мая вырос почти в четыре раза к показателю аналогичного периода прошлого года, а контейнерные перевозки между туркменским портом Туркменбаши и азербайджанским портом Алят выросли в 2,9 раза – до 2362 TEU (ДФЭ).При этом из указанного объема поставок на транзитные перевозки пришелся 41%, на поставки в Туркменистан – 25%, в Азербайджан – 34%.Баку и Ашхабад также обсуждают вопрос совместного судостроения – с целью налаживания кооперации в этой сфере руководство Бакинского судостроительного завода посетило в марте с рабочим визитом завод "Балкан" в Туркменбаши.Баку – окно Центральной Азии на мировые рынкиСегодня благодаря экономическим проектам со странами Центральной Азии Азербайджан усиливает свою роль надежного партнера в регионе.Занимая те ниши в экономиках центральноазиатских стран, которые могут принести дивиденды, Баку фактически осваивает новую для себя роль инвестора.Транзит товаров из Центральной Азии на мировые рынки через территорию Азербайджана превращает страну в важный хаб глобальных транспортно-логистических маршрутов. Для этого "превращения" Баку необходимо выстроить крепкие политико-экономические отношения со странами региона, считает экономист Натик Джафарли.Трансформация республик в логистический центр региона важна именно сейчас, считает экономист, так как, учитывая нынешнюю геополитическую напряженность во всем мире, восточные страны, такие как Китай и Индия, ищут безопасный и более выгодный вариант доставки грузов в Европу и в обратном направлении.Кроме того, отметил эксперт, надо учитывать, что центральноазиатские республики, помимо всего остального, представляют интерес для Азербайджана и с точки зрения рынка сбыта.По словам специалиста, укрепление взаимоотношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии взаимовыгодно, что усиливает политическое влияние Баку на этот регион. Эксперт отмечает, что Азербайджан и сейчас "очень хорошо" воспринимается в центральноазиатских республиках, а в будущем может еще больше укрепить свою роль связующего звена между Востоком и Западом.

узбекистан

казахстан

туркменистан

таджикистан

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

колумнисты азербайджан баку политическое сотрудничество экономическое взаимодействие узбекистан совместные предприятия производство автомобилей автопром транскаспийский коридор казахстан кыргызстан туркменистан таджикистан мнение эксперта товарооборот инфографика узбекнефтегаз разведка добыча полезных ископаемых