https://uz.sputniknews.ru/20230801/uzbekistan-proyekty-vengriya-azerbaydjan-yaponiya-soveschaniye-mirziyoyev-37439487.html

Узбекистан намерен реализовать новые проекты — будет создано более 8 тысяч рабочих мест

Узбекистан намерен реализовать новые проекты — будет создано более 8 тысяч рабочих мест

Республика планирует осуществить 33 проекта с Венгрией, 27 — с Азербайджаном, 13 — с Японией.

2023-08-01T08:50+0500

2023-08-01T08:50+0500

2023-08-01T08:50+0500

политика

экономика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

сотрудничество

венгрия

азербайджан

япония

проект

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Вопросы реализации совместных проектов с Венгрией, Азербайджаном и Японией обсудили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Эти страны обладают большими экономическими и инвестиционными возможностями. Благодаря регулярным контактам, в последние годы отношения Узбекистана с этими государствами поднялись на уровень стратегического партнерства, активизировался диалог по различным направлениям взаимодействия.В частности, подписаны взаимовыгодные соглашения по реализации 33 проектов с Венгрией, по 27 проектам с Азербайджаном, по 13 проектам с Японией.Мирзиёев подчеркнул необходимость своевременного и качественного осуществления проектов, активизации работы ответственных лиц и инвестиционных менеджеров в этом направлении.Глава Узбекистана поставил задачу сформировать новый портфель проектов путем активизации двусторонних контактов, в том числе организации взаимных визитов представителей деловых кругов.В качестве новых перспективных направлений сотрудничества определили промышленность, информационные технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, сферы услуг, образования и инноваций.Ранее Sputnik сообщал, что в Узбекистане будут использовать опыт Азербайджана в энергетическом секторе.

венгрия

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