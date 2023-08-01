https://uz.sputniknews.ru/20230801/uzbekistan-proyekty-vengriya-azerbaydjan-yaponiya-soveschaniye-mirziyoyev-37439487.html
Узбекистан намерен реализовать новые проекты — будет создано более 8 тысяч рабочих мест
Узбекистан намерен реализовать новые проекты — будет создано более 8 тысяч рабочих мест
Республика планирует осуществить 33 проекта с Венгрией, 27 — с Азербайджаном, 13 — с Японией.
2023-08-01T08:50+0500
2023-08-01T08:50+0500
2023-08-01T08:50+0500
политика
экономика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
сотрудничество
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азербайджан
япония
проект
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Вопросы реализации совместных проектов с Венгрией, Азербайджаном и Японией обсудили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Эти страны обладают большими экономическими и инвестиционными возможностями. Благодаря регулярным контактам, в последние годы отношения Узбекистана с этими государствами поднялись на уровень стратегического партнерства, активизировался диалог по различным направлениям взаимодействия.В частности, подписаны взаимовыгодные соглашения по реализации 33 проектов с Венгрией, по 27 проектам с Азербайджаном, по 13 проектам с Японией.Мирзиёев подчеркнул необходимость своевременного и качественного осуществления проектов, активизации работы ответственных лиц и инвестиционных менеджеров в этом направлении.Глава Узбекистана поставил задачу сформировать новый портфель проектов путем активизации двусторонних контактов, в том числе организации взаимных визитов представителей деловых кругов.В качестве новых перспективных направлений сотрудничества определили промышленность, информационные технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, сферы услуг, образования и инноваций.Ранее Sputnik сообщал, что в Узбекистане будут использовать опыт Азербайджана в энергетическом секторе.
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политика экономика президент узбекистана шавкат мирзиёев венгрия азербайджан япония проект
политика экономика президент узбекистана шавкат мирзиёев венгрия азербайджан япония проект
Узбекистан намерен реализовать новые проекты — будет создано более 8 тысяч рабочих мест
Республика планирует осуществить 33 проекта с Венгрией, 27 — с Азербайджаном, 13 — с Японией.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Вопросы реализации совместных проектов с Венгрией, Азербайджаном и Японией обсудили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба
президента.
Эти страны обладают большими экономическими и инвестиционными возможностями. Благодаря регулярным контактам, в последние годы отношения Узбекистана с этими государствами поднялись на уровень стратегического партнерства, активизировался диалог по различным направлениям взаимодействия.
В частности, подписаны взаимовыгодные соглашения по реализации 33 проектов с Венгрией, по 27 проектам с Азербайджаном, по 13 проектам с Японией.
“Так, в сотрудничестве с Венгрией планируется создать птицеводческий кластер, открыть авиакомпанию, наладить производство лекарств, комплектующих и химической продукции. Осуществляется сотрудничество с Азербайджаном в сферах энергетики, химии, транспорта, машиностроения, строительства. Спектр проектов кооперации с Японией также широк: энергетика, туризм, здравоохранение, фармацевтика, текстиль, животноводство”, — говорится в сообщении.
Мирзиёев подчеркнул необходимость своевременного и качественного осуществления проектов, активизации работы ответственных лиц и инвестиционных менеджеров в этом направлении.
“В целом в результате реализации проектов в партнерстве с Венгрией, Азербайджаном и Японией ожидается создание более 8 тысяч новых рабочих мест и экспортного потенциала на сумму около $1 млрд 700 млн”, — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана поставил задачу сформировать новый портфель проектов путем активизации двусторонних контактов, в том числе организации взаимных визитов представителей деловых кругов.
В качестве новых перспективных направлений сотрудничества определили промышленность, информационные технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, сферы услуг, образования и инноваций.