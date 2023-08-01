https://uz.sputniknews.ru/20230801/vsu-ataka-rossiya-korabli-chernoye-morye-avgust-2023-37443581.html

Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота

Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота

Вооруженные силы Украины пытались атаковать 3 морскими безэкипажными катерами 2 патрульных корабля Черноморского флота. Дроны противника уничтожили огнем российский кораблей.

2023-08-01T10:21+0500

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2023-08-01T11:08+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российские патрульные корабли во вторник уничтожили три украинских безэкипажных катера, пытавшиеся атаковать их в Черном море в 340 километрах на юго-запад от Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Также там добавили, что оба корабля Черноморского флота "продолжают выполнять поставленные задачи".Ранее в Минобороны РФ прокомментировали атаку беспилотников в московской области.

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