https://uz.sputniknews.ru/20230801/vsu-ataka-rossiya-korabli-chernoye-morye-avgust-2023-37443581.html
Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота
Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота
Вооруженные силы Украины пытались атаковать 3 морскими безэкипажными катерами 2 патрульных корабля Черноморского флота. Дроны противника уничтожили огнем российский кораблей.
2023-08-01T10:21+0500
2023-08-01T10:21+0500
2023-08-01T11:08+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российские патрульные корабли во вторник уничтожили три украинских безэкипажных катера, пытавшиеся атаковать их в Черном море в 340 километрах на юго-запад от Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Также там добавили, что оба корабля Черноморского флота "продолжают выполнять поставленные задачи".Ранее в Минобороны РФ прокомментировали атаку беспилотников в московской области.
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спецоперация россия черное море севастополь в мире беспилотник атака корабли
Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать беспилотниками корабли Черноморского флота
10:21 01.08.2023 (обновлено: 11:08 01.08.2023)
Вооруженные силы Украины пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами два патрульных корабля Черноморского флота. Дроны противника уничтожили огнем российский кораблей.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Российские патрульные корабли во вторник уничтожили три украинских безэкипажных катера, пытавшиеся атаковать их в Черном море в 340 километрах на юго-запад от Севастополя, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 километрах юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", — рассказали в военном ведомстве.
Также там добавили, что оба корабля Черноморского флота "продолжают выполнять поставленные задачи".