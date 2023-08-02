https://uz.sputniknews.ru/20230802/rossiya-aviatsiya-udar-obekty-vsu-4-napravleniya-37486328.html
Российская авиация ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
Российская авиация ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
Авиация южной группировки поразила объекты Вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
2023-08-02T09:17+0500
2023-08-02T09:17+0500
2023-08-02T09:47+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.По словам Астафьева, экипажи самолетов Су-34 успешно атаковали позиции временного размещения 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.В свою очередь, артиллерийские подразделения, ликвидировали 120-миллиметровые минометы противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, а также самоходные гаубицы "Акация", Krab, М777 и "Гвоздика" в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке. Ранее Sputnik сообщал о награждении российских танкистов, отразивших атаку колонны ВСУ.
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спецоперация россия всу украина вооруженные силы безопасность в мире
Российская авиация ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
09:17 02.08.2023 (обновлено: 09:47 02.08.2023)
Авиация южной группировки поразила объекты Вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
"Авиацией южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях", — рассказал он.
По словам Астафьева, экипажи самолетов Су-34 успешно атаковали позиции временного размещения 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.
В свою очередь, артиллерийские подразделения, ликвидировали 120-миллиметровые минометы противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, а также самоходные гаубицы "Акация", Krab, М777 и "Гвоздика" в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке.
Ранее Sputnik
сообщал о награждении российских танкистов, отразивших атаку колонны ВСУ.