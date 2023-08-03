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Руды, бокситы и антитеррор: зачем ЕАЭС, ОДКБ и ШОС сотрудничать с Африкой?

Руды, бокситы и антитеррор: зачем ЕАЭС, ОДКБ и ШОС сотрудничать с Африкой?

Страны-члены евразийских организаций с Африкой объединяют взаимовыгодная торговля, совместные проекты, работа над продовольственной безопасностью и борьба с терроризмом.

2023-08-03T21:49+0500

2023-08-03T21:49+0500

2023-08-03T21:49+0500

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовят соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, однако в Африке гораздо больше точек развития, интересных стран, сотрудничество с которыми нельзя упустить. Об этом 2 августа на встрече с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, обсуждая итоги второго саммита Россия – Африка, который 27-28 июля состоялся в Санкт-Петербурге.Речь на мероприятии шла о планах взаимодействия с черным континентом не только Москвы, но и ЕАЭС, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Таким образом затрагивалась тема партнерства с Африкой еще и Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.О чем именно удалось договориться и какую выгоду страны-члены евразийских организаций могут получить – разбирался Sputnik.ТорговляРоссия заинтересована в укреплении связей со всеми действующими в Африке региональными экономическими интеграционными объединениями, заявил на саммите Владимир Путин. Он выступил за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканской континентальной зоной свободной торговли, которая формируется в рамках Африканского союза – организации, объединяющей все 55 государств материка.Как отметил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, уже сейчас ЕАЭС имеет договорные отношения с Африканским союзом и Общим рынком Восточной и Южной Африки, готовятся документы о сотрудничестве с Восточноафриканским сообществом и Экономическим сообществом государств Центральной Африки.По словам председателя коллегии ЕЭК, в 2022 году товарооборот ЕАЭС со странами Африки увеличился на 3,5%, а за первые четыре месяца этого года рост составил 15,5%.Возможное создание единой зоны свободной торговли Евразийского экономического союза и Африки позволит странам ЕАЭС расширить объем экспорта в африканские государства, пояснил корреспонденту Sputnikдиректор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Речь идет в том числе и об агроэкспорте, который способствует глобальной продовольственной безопасности.Эксперт подчеркнул, что сотрудничество будет взаимовыгодным, ведь черный континент богат минеральными ресурсами, которые востребованы на евразийском пространстве. Например, урановыми рудами, бокситами.Для развития торговли прорабатывается вопрос размещения российского портового логистического хаба и грузовой базы на восточном побережье Африки, это станет одним из продолжений транспортного коридора "Север-Юг", сообщил министр экономического развития Максим Решетников.Он отметил, что Африка "вгрызается" в международные экономические цепочки, в отношения не только на внутриконтинентальном, но и на глобальном уровне.Бизнес-миссияМихаил Мясникович предложил организовать евразийскую бизнес-миссию в страны Африки, по итогам которой может быть создан новый совместный проект "Евразийские технологии – общее будущее". По его словам, речь может идти не только о торговле, но и о технологическом трансфере, а именно о создании локализованных производственных мощностей, обучении специалистов и реализации научно-образовательных программ, экспорте наработок в сфере информационно-коммуникационных технологий.Вице-премьер РФ Алексей Оверчук уточнил, что миссия представителей делового сообщества ЕАЭС в Африку будет организована уже в ближайшее время. Планируется, что участие в ней примут представители государств и бизнеса стран ЕАЭС, работающие в сферах сельского хозяйства, транспорта, промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, цифровизации и иных ключевых направлениях сотрудничества со странами континента.Общие проектыМихаил Мясникович отметил необходимость масштабирования позитивных примеров сотрудничества стран ЕАЭС и Африки, таких как совместные с этим континентом промышленные и сельскохозяйственные проекты российских и белорусских компаний.По словам эксперта Алексея Зубца, Беларусь и Россия готовы экспортировать автомобили и другую технику, сельскохозяйственное оборудование. Также известно о планах развития автомобильного производства в Африке на базе технологий этих двух стран.Он отметил, что у РФ большой исторический опыт сотрудничества с Африкой, восходящий еще ко временам СССР."Поэтому к российской технике и оборудованию там привыкли, а технологический разрыв между стандартами, существующими в африканских странах и на постсоветском пространстве, не такой значительный", – сказал эксперт.Алексей Зубец добавил, что Россия может стать организатором крупных проектов в сфере энергетики, таких как строительство электростанций.БезопасностьРоссия и страны Африки договорились содействовать налаживанию диалога ОДКБ и ШОС с Африканским союзом, говорится в подписанной по итогам саммита декларации."Речь идет о борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, как с международными террористическими структурами, так и с терроризмом, базирующимся на национальных, этнических и религиозных основах", – пояснил экс-посол РФ в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов.Он отметил, что под исламский экстремизм в Африке подстраивается криминалитет, наркоторговля."Африканские страны тянутся к России, ведь это фактически единственная великая держава, жестко отстаивающая принцип суверенитета и равноправия всех стран в многополярном мире", – заключил экс-посол.

африка

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