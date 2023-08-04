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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230804/voyska-rf-pozitsii-vsu-porajeniye-37576856.html
Российские военнослужащие поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов
Российские военнослужащие поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов
Бойцы РФ нанесли удары по скоплению живой силы и боевой техники в районах Макаровки, Старомайорского и Приютного.
2023-08-04T08:47+0500
2023-08-04T08:47+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Войска РФ поразили украинские позиции в районах трех населенных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.Российские ударные беспилотники в районе совхоза "Октябрь" ликвидировали пикап противника, а в районе Макаровки — танк.Начальник пресс-центра также добавил, что передовые подразделения группировки "Восток" отразили атаку Киева в направлении Урожайного, в результате украинские военные понесли потери и отступили.Кроме того, воздушная разведка группировки вскрыла выдвижение двух групп пехоты противника в районах северо-восточнее Старомайорского и южнее Золотой Нивы.Помимо этого, артиллерия поразила живую силу, автомобильную технику и боевые бронированные машины ВСУ. Севернее Владимировки она уничтожила минометный расчет, а юго-восточнее Доброволья и юго-восточнее Успеновки — буксируемые гаубицы М777. Северо-западнее Новодонецкого гаубичная артиллерия также ликвидировала украинский минометный расчет.Ранее в ДНР назвали причину замедления контрнаступления ВСУ.
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спецоперация в мире россия всу безопасность

Российские военнослужащие поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов

08:47 04.08.2023
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Бойцы РФ нанесли удары по скоплению живой силы и боевой техники в районах Макаровки, Старомайорского и Приютного.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Войска РФ поразили украинские позиции в районах трех населенных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Макаровки, Старомайорского, Приютного. Средствами противовоздушной обороны сбиты три БПЛА "Фурия" и один "Лелека", — рассказал он.
Российские ударные беспилотники в районе совхоза "Октябрь" ликвидировали пикап противника, а в районе Макаровки — танк.
Начальник пресс-центра также добавил, что передовые подразделения группировки "Восток" отразили атаку Киева в направлении Урожайного, в результате украинские военные понесли потери и отступили.
Кроме того, воздушная разведка группировки вскрыла выдвижение двух групп пехоты противника в районах северо-восточнее Старомайорского и южнее Золотой Нивы.
Помимо этого, артиллерия поразила живую силу, автомобильную технику и боевые бронированные машины ВСУ. Севернее Владимировки она уничтожила минометный расчет, а юго-восточнее Доброволья и юго-восточнее Успеновки — буксируемые гаубицы М777. Северо-западнее Новодонецкого гаубичная артиллерия также ликвидировала украинский минометный расчет.
Ранее в ДНР назвали причину замедления контрнаступления ВСУ.
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