https://uz.sputniknews.ru/20230805/mirziyoyev-vizit-turkmenistan-zaversheniye-37617893.html

Завершился рабочий визит Мирзиёева в Туркменистан

Завершился рабочий визит Мирзиёева в Туркменистан

После всех запланированных мероприятий президент Узбекистана отбыл в Ташкент.

2023-08-05T09:37+0500

2023-08-05T09:37+0500

2023-08-05T09:37+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

туркменистан

ашхабад

визит

политика

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Завершился рабочий визит Шавката Мирзиёева в Туркменистан, сообщает пресс-служба президента.После завершения мероприятий в рамках визита Мирзиёев вылетел в Ташкент.Напомним, что накануне в Ашхабаде по итогам трехстороннего саммита лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана они выступили с совместным заявлением.

узбекистан

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ашхабад

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