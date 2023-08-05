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Завершился рабочий визит Мирзиёева в Туркменистан
Завершился рабочий визит Мирзиёева в Туркменистан
После всех запланированных мероприятий президент Узбекистана отбыл в Ташкент.
2023-08-05T09:37+0500
2023-08-05T09:37+0500
2023-08-05T09:37+0500
узбекистан
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политика
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Завершился рабочий визит Шавката Мирзиёева в Туркменистан, сообщает пресс-служба президента.После завершения мероприятий в рамках визита Мирзиёев вылетел в Ташкент.Напомним, что накануне в Ашхабаде по итогам трехстороннего саммита лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана они выступили с совместным заявлением.
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узбекистан президент узбекистана туркменистан ашхабад визит политика
узбекистан президент узбекистана туркменистан ашхабад визит политика
Завершился рабочий визит Мирзиёева в Туркменистан
После всех запланированных мероприятий президент Узбекистана отбыл в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Завершился рабочий визит Шавката Мирзиёева в Туркменистан, сообщает пресс-служба
президента.
“Глава нашего государства провел встречи на высшем уровне и принял участие в трехстороннем саммите Президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, в ходе которого лидеры обсудили актуальные вопросы региональной повестки, — говорится в сообщении.
После завершения мероприятий в рамках визита Мирзиёев вылетел в Ташкент.
Напомним, что накануне в Ашхабаде по итогам трехстороннего саммита лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана они выступили с совместным заявлением.