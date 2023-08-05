https://uz.sputniknews.ru/20230805/rossiya-tanker-sig-ataka-vsu-kerch-proliv-37619027.html

Российский танкер "СИГ" получил пробоину при атаке дрона ВСУ

Российский танкер "СИГ" получил пробоину при атаке дрона ВСУ

Украинский морской беспилотник повредил танкер "Сиг" в Керченском проливе, пострадавших нет.

2023-08-05T10:45+0500

2023-08-05T10:45+0500

2023-08-05T10:45+0500

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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. В южной части Керченского пролива российский танкер "СИГ" получил пробоину в результате атаки украинского дрона, угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Морской Спасательно-координационный центр Новороссийска (МСКЦ).По информации МСКЦ, разлива топлива в акватории нет.В Росморречфлоте добавили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. Сейчас там откачивают воду, но судно остается на плаву.Ранее российские военнослужащие поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов.

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