https://uz.sputniknews.ru/20230805/rossiya-tanker-sig-ataka-vsu-kerch-proliv-37619027.html
Российский танкер "СИГ" получил пробоину при атаке дрона ВСУ
Российский танкер "СИГ" получил пробоину при атаке дрона ВСУ
Украинский морской беспилотник повредил танкер "Сиг" в Керченском проливе, пострадавших нет.
2023-08-05T10:45+0500
2023-08-05T10:45+0500
2023-08-05T10:45+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. В южной части Керченского пролива российский танкер "СИГ" получил пробоину в результате атаки украинского дрона, угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Морской Спасательно-координационный центр Новороссийска (МСКЦ).По информации МСКЦ, разлива топлива в акватории нет.В Росморречфлоте добавили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. Сейчас там откачивают воду, но судно остается на плаву.Ранее российские военнослужащие поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов.
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в мире россия происшествия керченский пролив танкер всу атака спецоперация
в мире россия происшествия керченский пролив танкер всу атака спецоперация
Российский танкер "СИГ" получил пробоину при атаке дрона ВСУ
Украинский морской беспилотник повредил танкер "Сиг" в Керченском проливе, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik.
В южной части Керченского пролива российский танкер "СИГ" получил пробоину в результате атаки украинского дрона, угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Морской Спасательно-координационный центр Новороссийска (МСКЦ).
"Изменений нет, стоит на месте. Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны (плавучие заграждения). Пробоина в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Вода уже перестала поступать", — рассказал собеседник агентства.
По информации МСКЦ, разлива топлива в акватории нет.
В Росморречфлоте добавили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. Сейчас там откачивают воду, но судно остается на плаву.