https://uz.sputniknews.ru/20230805/uzbekistan-zapusk-poyezda-afrosiab-buxara-xiva-37623008.html
В следующем году планируют запустить высокоскоростные поезда по маршруту Бухара – Хива
В следующем году планируют запустить высокоскоростные поезда по маршруту Бухара – Хива
Мирзиёев: Современные электропоезда “Афросиаб”, курсирующие из столицы Узбекистана в древние города Самарканд, Бухару и Карши, превратились в бренд национального железнодорожного транспорта.
2023-08-05T13:25+0500
2023-08-05T13:25+0500
2023-08-05T13:25+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
поздравление
день работников железнодорожного транспорта
запуск
высокоскоростной поезд
маршрут
бухара
хива
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. О запуске в следующем году скоростных пассажирских поездов по маршруту Бухара-Хива говорится в праздничном поздравлении Шавката Мирзиёева железнодорожникам.Современные электропоезда “Афросиаб”, курсирующие из столицы Узбекистана в древние города Самарканд, Бухару и Карши, превратились в бренд национального железнодорожного транспорта, указал он.Говоря о развитии железнодорожной сферы республики, Мирзиёев отметил строительство и сдачу в эксплуатацию более 2 400 км новых железных дорог, электрификацию свыше 3 тыс. километров и реабилитацию более 1 100 км железных дорог.По его словам, расширение железнодорожных сетей открывает новые возможности для сбалансированного развития всех регионов, комплексного освоения богатейших минерально-сырьевых ресурсов страны.Это подтверждается и тем, что “с момента образования Акционерной компании “Узбекистон темир йуллари” объемы пассажирских и грузовых перевозок увеличились более чем в 2 раза, до пунктов назначения было доставлено 1,6 млрд тонн грузов, 380 млн пассажиров”.Ранее итальянская компания "Arsenale Group" презентовала в Ташкенте новый туристический поезд под названием "Luxury touristic train". Его предлагают запустить по маршруту Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива — Ташкент.
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узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана поздравление день работников железнодорожного транспорта запуск высокоскоростной поезд маршрут бухара хива общество экономика
узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана поздравление день работников железнодорожного транспорта запуск высокоскоростной поезд маршрут бухара хива общество экономика
В следующем году планируют запустить высокоскоростные поезда по маршруту Бухара – Хива
Мирзиёев: Современные электропоезда “Афросиаб”, курсирующие из столицы Узбекистана в древние города Самарканд, Бухару и Карши, превратились в бренд национального железнодорожного транспорта.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
О запуске в следующем году скоростных пассажирских поездов по маршруту Бухара-Хива говорится в праздничном поздравлении
Шавката Мирзиёева железнодорожникам.
Современные электропоезда “Афросиаб”, курсирующие из столицы Узбекистана в древние города Самарканд, Бухару и Карши, превратились в бренд национального железнодорожного транспорта, указал он.
“Надеюсь, что уже в следующем году мы наладим движение высокоскоростных пассажирских поездов и по маршруту Бухара – Хива. Вместе с созданием всесторонних удобств для населения это будет способствовать также переходу на новый уровень развития туристской сферы”, — подчеркнул глава Узбекистана.
Говоря о развитии железнодорожной сферы республики, Мирзиёев отметил строительство и сдачу в эксплуатацию более 2 400 км новых железных дорог, электрификацию свыше 3 тыс. километров и реабилитацию более 1 100 км железных дорог.
По его словам, расширение железнодорожных сетей открывает новые возможности для сбалансированного развития всех регионов, комплексного освоения богатейших минерально-сырьевых ресурсов страны.
Это подтверждается и тем, что “с момента образования Акционерной компании “Узбекистон темир йуллари” объемы пассажирских и грузовых перевозок увеличились более чем в 2 раза, до пунктов назначения было доставлено 1,6 млрд тонн грузов, 380 млн пассажиров”.
Ранее итальянская компания "Arsenale Group" презентовала в Ташкенте новый туристический поезд
под названием "Luxury touristic train". Его предлагают запустить по маршруту Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива — Ташкент.