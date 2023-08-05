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В следующем году планируют запустить высокоскоростные поезда по маршруту Бухара – Хива

В следующем году планируют запустить высокоскоростные поезда по маршруту Бухара – Хива

Мирзиёев: Современные электропоезда “Афросиаб”, курсирующие из столицы Узбекистана в древние города Самарканд, Бухару и Карши, превратились в бренд национального железнодорожного транспорта.

2023-08-05T13:25+0500

2023-08-05T13:25+0500

2023-08-05T13:25+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

поздравление

день работников железнодорожного транспорта

запуск

высокоскоростной поезд

маршрут

бухара

хива

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. О запуске в следующем году скоростных пассажирских поездов по маршруту Бухара-Хива говорится в праздничном поздравлении Шавката Мирзиёева железнодорожникам.Современные электропоезда “Афросиаб”, курсирующие из столицы Узбекистана в древние города Самарканд, Бухару и Карши, превратились в бренд национального железнодорожного транспорта, указал он.Говоря о развитии железнодорожной сферы республики, Мирзиёев отметил строительство и сдачу в эксплуатацию более 2 400 км новых железных дорог, электрификацию свыше 3 тыс. километров и реабилитацию более 1 100 км железных дорог.По его словам, расширение железнодорожных сетей открывает новые возможности для сбалансированного развития всех регионов, комплексного освоения богатейших минерально-сырьевых ресурсов страны.Это подтверждается и тем, что “с момента образования Акционерной компании “Узбекистон темир йуллари” объемы пассажирских и грузовых перевозок увеличились более чем в 2 раза, до пунктов назначения было доставлено 1,6 млрд тонн грузов, 380 млн пассажиров”.Ранее итальянская компания "Arsenale Group" презентовала в Ташкенте новый туристический поезд под названием "Luxury touristic train". Его предлагают запустить по маршруту Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива — Ташкент.

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