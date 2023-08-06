https://uz.sputniknews.ru/20230806/afganistan-zemletryaseniye-magnituda-uzbekistan-37635080.html

Афганистан снова потрясло, отголоски ощутили в Узбекистане

Афганистан снова потрясло, отголоски ощутили в Узбекистане

Второе землетрясение за сутки магнитудой почти 6 баллов с эпицентром в Афганистане ощутили в большинстве регионов Узбекистана.

2023-08-06T12:52+0500

2023-08-06T12:52+0500

2023-08-06T12:52+0500

афганистан

узбекистан

землетрясение

магнитуда

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в Афганистане 6 августа в 5.32 по ташкентскому времени, сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр подземных толчков находился в 536 километрах от Ташкента.Землетрясение ощутили и жители Узбекистана. Сила подземных толчков в разных регионах страны составила:Напомним, накануне вечером в Афганистане произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8 баллов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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