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Афганистан снова потрясло, отголоски ощутили в Узбекистане
Афганистан снова потрясло, отголоски ощутили в Узбекистане
Второе землетрясение за сутки магнитудой почти 6 баллов с эпицентром в Афганистане ощутили в большинстве регионов Узбекистана.
2023-08-06T12:52+0500
2023-08-06T12:52+0500
2023-08-06T12:52+0500
афганистан
узбекистан
землетрясение
магнитуда
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в Афганистане 6 августа в 5.32 по ташкентскому времени, сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр подземных толчков находился в 536 километрах от Ташкента.Землетрясение ощутили и жители Узбекистана. Сила подземных толчков в разных регионах страны составила:Напомним, накануне вечером в Афганистане произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8 баллов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
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афганистан землетрясение магитуда 5,9 баллов отголоски узбекистан мчс центр сейсмопрогностического мониторинга
афганистан землетрясение магитуда 5,9 баллов отголоски узбекистан мчс центр сейсмопрогностического мониторинга
Афганистан снова потрясло, отголоски ощутили в Узбекистане
Второе землетрясение за сутки магнитудой почти 6 баллов с эпицентром в Афганистане ощутили в большинстве регионов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в Афганистане 6 августа в 5.32 по ташкентскому времени, сообщает
республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр подземных толчков находился в 536 километрах от Ташкента.
Землетрясение ощутили и жители Узбекистана. Сила подземных толчков в разных регионах страны составила:
Сурхандарьинская область: 4 балла;
Ферганская область: 4 балла;
Сырдарьинская область: 3-4 балла;
Джизакская область: 3-4 балла;
Самаркандская область: 3-4 балла;
Андижанская область: 3-4 балла;
Кашкадарьинская область: 3-4 балла;
Наманганская область: 3-4 балла;
Ташкент: 3- балла, 535 км.
Напомним, накануне вечером в Афганистане произошло еще одно землетрясение
магнитудой 5,8 баллов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.