https://uz.sputniknews.ru/20230806/igry-stran-sng-uzbekistan-vtoroy-v-medalnom-zachete-37634196.html

Игры стран СНГ: Узбекистан второй в медальном зачете

Игры стран СНГ: Узбекистан второй в медальном зачете

По итогам первого дня соревнований, в копилке у узбекской команды 12 медалей. Из них 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые. 06.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-06T10:41+0500

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2023-08-06T10:41+0500

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узбекистан

ii игры стран снг

тяжелая атлетика

дзюдо

греко-римская борьба

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ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Сборная Узбекистана – на втором месте в медальном зачете на Играх стран СНГ.По итогам первого дня соревнований, в копилке у узбекской команды 12 медалей. Из них 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые."Золото" завоевали тяжелоатлеты Огабек Нафасов (-55 кг) и Жамиля Панфилова (-55 кг).Дзюдоисты в первый день состязаний взяли 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали.Еще 3 медали – две серебряные и одну бронзовую – в копилку сборной принесли борцы греко-римского стиля.Спортсмены из Узбекистана также участвуют в соревнованиях по пляжному волейболу, легкой атлетике, стрельбе и художественной гимнастике.II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.

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спорт, минск, беларусь, узбекистан, ii игры стран снг, тяжелая атлетика, дзюдо, греко-римская борьба