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Беспилотники, модуль для МКС - юный узбекистанец создает удивительные гаджеты
Беспилотники, модуль для МКС - юный узбекистанец создает удивительные гаджеты
На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.
2023-08-06T13:32+0500
2023-08-06T13:39+0500
узбекистан
видео
изобретатель
беспилотник
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На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок — беспилотники, проект умного дома, спутник, устройство беспроводной передачи энергии на расстоянии и собственный модуль для российской орбитальной станции. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.На данный момент на беспилотник самолетного типа и гексакоптер (БПЛА с шестью винтами) Ильхом получает патент, а также лицензию на управление ими.В настоящее время юный изобретатель участвует в конкурсе "Новатор Москвы 2023", где разработчики представляют инновационные идеи в трех номинациях — "проект будущего", "меняющие реальность" и "лидеры инноваций". Из 2,5 тысяч претендентов до финала дошли лишь 15 изобретателей, в том числе и Ильхом.О чем Ильхом мечтает, будущей профессии и новых проектах, а также о чем говорил с президентом Шавкатом Мирзиёевым, смотрите в полной версии интервью на сайте Sputnik Узбекистан.
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видео узбекистан ташкент узбекистанец юный изобретатель ильхом аскаров проект умного дома бпла беспилотник беспроводная передача энергии модуль для мкс шавкат мирзи1ев конкурс новатор москвы 2023 патент лицензия на управление
видео узбекистан ташкент узбекистанец юный изобретатель ильхом аскаров проект умного дома бпла беспилотник беспроводная передача энергии модуль для мкс шавкат мирзи1ев конкурс новатор москвы 2023 патент лицензия на управление

Беспилотники, модуль для МКС - юный узбекистанец создает удивительные гаджеты

13:32 06.08.2023 (обновлено: 13:39 06.08.2023)
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На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.
На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок — беспилотники, проект умного дома, спутник, устройство беспроводной передачи энергии на расстоянии и собственный модуль для российской орбитальной станции. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.
На данный момент на беспилотник самолетного типа и гексакоптер (БПЛА с шестью винтами) Ильхом получает патент, а также лицензию на управление ими.
В настоящее время юный изобретатель участвует в конкурсе "Новатор Москвы 2023", где разработчики представляют инновационные идеи в трех номинациях — "проект будущего", "меняющие реальность" и "лидеры инноваций". Из 2,5 тысяч претендентов до финала дошли лишь 15 изобретателей, в том числе и Ильхом.
О чем Ильхом мечтает, будущей профессии и новых проектах, а также о чем говорил с президентом Шавкатом Мирзиёевым, смотрите в полной версии интервью на сайте Sputnik Узбекистан.
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