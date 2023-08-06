https://uz.sputniknews.ru/20230806/udivil-prezidenta--yunyy-uzbekistanets-rasskazal-o-svoix-izobreteniyax-37635390.html
Беспилотники, модуль для МКС - юный узбекистанец создает удивительные гаджеты
Беспилотники, модуль для МКС - юный узбекистанец создает удивительные гаджеты
На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.
2023-08-06T13:32+0500
2023-08-06T13:32+0500
2023-08-06T13:39+0500
узбекистан
видео
изобретатель
беспилотник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37610776_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62ef66e98260f640d25bde07ada9e23d.jpg
На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок — беспилотники, проект умного дома, спутник, устройство беспроводной передачи энергии на расстоянии и собственный модуль для российской орбитальной станции. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.На данный момент на беспилотник самолетного типа и гексакоптер (БПЛА с шестью винтами) Ильхом получает патент, а также лицензию на управление ими.В настоящее время юный изобретатель участвует в конкурсе "Новатор Москвы 2023", где разработчики представляют инновационные идеи в трех номинациях — "проект будущего", "меняющие реальность" и "лидеры инноваций". Из 2,5 тысяч претендентов до финала дошли лишь 15 изобретателей, в том числе и Ильхом.О чем Ильхом мечтает, будущей профессии и новых проектах, а также о чем говорил с президентом Шавкатом Мирзиёевым, смотрите в полной версии интервью на сайте Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37610776_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_741a3c7ffecf0b4817e36341810ea47c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео узбекистан ташкент узбекистанец юный изобретатель ильхом аскаров проект умного дома бпла беспилотник беспроводная передача энергии модуль для мкс шавкат мирзи1ев конкурс новатор москвы 2023 патент лицензия на управление
видео узбекистан ташкент узбекистанец юный изобретатель ильхом аскаров проект умного дома бпла беспилотник беспроводная передача энергии модуль для мкс шавкат мирзи1ев конкурс новатор москвы 2023 патент лицензия на управление
Беспилотники, модуль для МКС - юный узбекистанец создает удивительные гаджеты
13:32 06.08.2023 (обновлено: 13:39 06.08.2023)
На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.
На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок — беспилотники, проект умного дома, спутник, устройство беспроводной передачи энергии на расстоянии и собственный модуль для российской орбитальной станции. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.
На данный момент на беспилотник самолетного типа и гексакоптер (БПЛА с шестью винтами) Ильхом получает патент, а также лицензию на управление ими.
В настоящее время юный изобретатель участвует в конкурсе "Новатор Москвы 2023", где разработчики представляют инновационные идеи в трех номинациях — "проект будущего", "меняющие реальность" и "лидеры инноваций". Из 2,5 тысяч претендентов до финала дошли лишь 15 изобретателей, в том числе и Ильхом.
О чем Ильхом мечтает, будущей профессии и новых проектах, а также о чем говорил с президентом Шавкатом Мирзиёевым, смотрите в полной версии интервью на сайте Sputnik Узбекистан
.