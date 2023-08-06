https://uz.sputniknews.ru/20230806/udivil-prezidenta--yunyy-uzbekistanets-rasskazal-o-svoix-izobreteniyax-37635390.html

Беспилотники, модуль для МКС - юный узбекистанец создает удивительные гаджеты

Беспилотники, модуль для МКС - юный узбекистанец создает удивительные гаджеты

На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.

2023-08-06T13:32+0500

2023-08-06T13:32+0500

2023-08-06T13:39+0500

узбекистан

видео

изобретатель

беспилотник

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На счету 16-летнего Ильхома Аскарова уже пять серьезных разработок — беспилотники, проект умного дома, спутник, устройство беспроводной передачи энергии на расстоянии и собственный модуль для российской орбитальной станции. Некоторые из них он уже представил Шавкату Мирзиёеву.На данный момент на беспилотник самолетного типа и гексакоптер (БПЛА с шестью винтами) Ильхом получает патент, а также лицензию на управление ими.В настоящее время юный изобретатель участвует в конкурсе "Новатор Москвы 2023", где разработчики представляют инновационные идеи в трех номинациях — "проект будущего", "меняющие реальность" и "лидеры инноваций". Из 2,5 тысяч претендентов до финала дошли лишь 15 изобретателей, в том числе и Ильхом.О чем Ильхом мечтает, будущей профессии и новых проектах, а также о чем говорил с президентом Шавкатом Мирзиёевым, смотрите в полной версии интервью на сайте Sputnik Узбекистан.

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