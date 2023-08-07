https://uz.sputniknews.ru/20230807/zapad-ukraina-rossiya-vtorjenie-37660610.html
Готов ли Запад к военному вторжению на Украину
Готов ли Запад к военному вторжению на Украину
США и НАТО технологически не готовы к прямому военному конфликту с Россией, армия которой стремительно наращивает боевую мощь, и успешно перемалывает ВСУ вместе с оружейными поставками 50 "стран-доноров" киевского режима.
2023-08-07T20:58+0500
2023-08-07T20:58+0500
2023-08-07T20:29+0500
колумнисты
россия
спецоперация
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При этом "сдать" украинских марионеток коллективный Запад также не готов. Серия позорных геополитических провалов (военных поражений) в Ираке, Афганистане, Сирии, на Украине – угрожает экономическому благополучию Америки и ее лимитрофов. Поэтому альянс планирует сражаться с Россией – до последнего украинца, поляка, литовца, латыша, эстонца и прочих.Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор вчера заявил о создании западной "коалиции добровольцев" для вторжения на территорию Западной Украины. По данным американского военного аналитика, Армия США сегодня слаба как никогда, ключевую роль должны сыграть Польша и Литва.В ситуации военного поражения "Люблинский треугольник" может рассчитывать на поддержку Вашингтона, но без гарантии. Сенсации здесь нет, Варшава инициативно и настойчиво готовится к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины. Спешит, чтобы малодушные старшие партнеры по НАТО не успели начать диалог с Москвой о мире.Польша, Латвия и Литва 5 августа перебросили войска к границе с Беларусью. Глава Пентагона Ллойд Остин открыто поддержал военное ведомство Польши за реакцию на "вторжение 1 августа в воздушное пространство Польши белорусских самолетов". Разумеется, никакого вторжения не было. Варшава и другие "прибалтийские тигры" пытаются провокациями втянуть Минск в приграничный конфликт, чтобы Белорусская армия не смогла помешать захвату "восточных кресов"."Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать ГерманиюПрезидент РФ Владимир Путин ранее (21 июля) заявил, что власти Польши рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать коалицию, напрямую вмешаться в конфликт на Украине, и "оторвать кусок пожирнее". О высокой вероятности польско-литовского вторжения неоднократно предупреждал и руководитель российской СВР Сергей Нарышкин.Реакция Москвы и Минска на открытие второго "Прибалтийского" фронта НАТО вполне определена. Напомню, президент РБ Александр Лукашенко еще весной 2022 года предупредил, что вторжение поляков на Украину будет означать вступление Беларуси в войну. Далее возможно и неизбежно расширение границ СВО, развитие событий по алгоритмам Третьей мировой. Воевать с двумя ядерными державами – РФ и РБ – глупейшая страница в истории любой страны и, возможно, последняя."Психическая атака"Командование ВСУ все еще надеется "взломать первую линию российской обороны, восстановить мобильность на поле боя и вывести из строя оставшиеся российские силы". Любой ценой – на передовую брошены украинские стратегические резервы, предназначенные для захвата Крыма.И все же, на третьем месяце "контрнаступления" прорыв остался для Киева желто-голубой мечтой. Изначально на преодоление российской линии обороны натовскими советниками ВСУ отводилось всего трое-четверо суток (далее планировалось стремительное "восстановление" границ 1991 года).Генерал Марк Милли наверняка знал, что маловероятный успех одного оперативного прорыва в перспективе ничего не гарантировал, но главным стратегом выступал американский президент Джо Байден. Результаты "психической атаки" ВСУ и НАТО налицо. За два месяца погибли более 43 тысяч украинских солдат и офицеров, уничтожены тысячи единиц бронетехники ВСУ, в том числе более 400 танков – огромные потери в живой силе и технике качественно невосполнимы. Командование украинских войск этого не отрицает."Океанский щит-2023": Россия реагирует на балтийскую возню НАТОРастут масштабы комбинированных ракетных ударов ВС России по объектам и логистике ВСУ. Успешно развиваются наступательные действия российских войск на нескольких направлениях, в особенности – на Купянском, в Харьковской области.Сегодня даже в самых враждебных по отношению к России странах больше не верят в победу бандеровцев, слишком очевиден провал "украинского проекта". На Западе вполне сформировалось понимание, что ВСУ технологически не способны решать сложные оперативные задачи контрнаступления, которые могли бы спасти киевский режим, "инвестиции" и репутацию Североатлантического альянса. Единственным вариантом решения проблемы без потери лица кому-то может показаться открытие второго "Прибалтийского" прокси-фронта НАТО. Между тем, за первый год СВО арсеналы альянса изрядно опустели.Даже "исключительный" ВПК США (90 процентов военной промышленности НАТО) не способен в ближайшие годы выдавать необходимые ВСУ объемы наиболее дефицитных 155-мм артиллерийских снарядов. Для Украины американцы выгребли запасы западных и восточных союзников в разных регионах планеты. К примеру, в Израиле – 300 тысяч, в Южной Корее – 100 тысяч снарядов. Все равно, артиллерия ВСУ обречена.Выпуск технологически сложных боеприпасов – еще больший позор США. Украинским марионеткам отправили несколько батарей ЗРК западного производства – Patriot, NASAMS, IRIS-T. Эти средства ПВО якобы "уже дали значительные результаты", но зенитных ракет не хватает. ВСУ ежемесячно расходуют 160 ракет ЗРК Patriot – такое количество США производят за год. Хватит ли натовских боеприпасов для открытия "Прибалтийского" фронта и "возвращения кресов"? Вопрос риторический.Для сравнения, российский ОПК за год нарастил выпуск наиболее востребованных вооружений и боеприпасов в 10 раз. Это не предел. Россия уверенно выигрывает военно-политический и военно-технологический марафон. США и другие страны НАТО на этой дистанции выглядят безнадежно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoВозможности модернизированных истребителей МиГ-31
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спецоперация специальная военная операция сво запад украина россия вторжение польша литва сша
спецоперация специальная военная операция сво запад украина россия вторжение польша литва сша
Готов ли Запад к военному вторжению на Украину
США и НАТО технологически не готовы к прямому военному конфликту с Россией, армия которой стремительно наращивает боевую мощь, и успешно перемалывает ВСУ вместе с оружейными поставками 50 "стран-доноров" киевского режима.
При этом "сдать" украинских марионеток коллективный Запад также не готов. Серия позорных геополитических провалов (военных поражений) в Ираке, Афганистане, Сирии, на Украине – угрожает экономическому благополучию Америки и ее лимитрофов. Поэтому альянс планирует сражаться с Россией – до последнего украинца, поляка, литовца, латыша, эстонца и прочих.
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор вчера заявил
о создании западной "коалиции добровольцев" для вторжения на территорию Западной Украины. По данным американского военного аналитика, Армия США сегодня слаба как никогда, ключевую роль должны сыграть Польша и Литва.
В ситуации военного поражения "Люблинский треугольник" может рассчитывать на поддержку Вашингтона, но без гарантии. Сенсации здесь нет, Варшава инициативно и настойчиво готовится к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины. Спешит, чтобы малодушные старшие партнеры по НАТО не успели начать диалог с Москвой о мире.
Польша, Латвия и Литва 5 августа перебросили войска к границе с Беларусью. Глава Пентагона Ллойд Остин открыто поддержал военное ведомство Польши за реакцию на "вторжение 1 августа в воздушное пространство Польши белорусских самолетов". Разумеется, никакого вторжения не было. Варшава и другие "прибалтийские тигры" пытаются провокациями втянуть Минск в приграничный конфликт, чтобы Белорусская армия не смогла помешать захвату "восточных кресов".
Президент РФ Владимир Путин ранее (21 июля) заявил, что власти Польши рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать коалицию, напрямую вмешаться в конфликт на Украине, и "оторвать кусок пожирнее". О высокой вероятности польско-литовского вторжения неоднократно предупреждал
и руководитель российской СВР Сергей Нарышкин.
Реакция Москвы и Минска на открытие второго "Прибалтийского" фронта НАТО вполне определена. Напомню, президент РБ Александр Лукашенко еще весной 2022 года предупредил, что вторжение поляков на Украину будет означать вступление Беларуси в войну. Далее возможно и неизбежно расширение границ СВО, развитие событий по алгоритмам Третьей мировой. Воевать с двумя ядерными державами – РФ и РБ – глупейшая страница в истории любой страны и, возможно, последняя.
"Психическая атака"
Командование ВСУ все еще надеется "взломать первую линию российской обороны, восстановить мобильность на поле боя и вывести из строя оставшиеся российские силы". Любой ценой – на передовую брошены украинские стратегические резервы, предназначенные для захвата Крыма.
И все же, на третьем месяце "контрнаступления" прорыв остался для Киева желто-голубой мечтой. Изначально на преодоление российской линии обороны натовскими советниками ВСУ отводилось всего трое-четверо суток (далее планировалось стремительное "восстановление" границ 1991 года).
Генерал Марк Милли наверняка знал, что маловероятный успех одного оперативного прорыва в перспективе ничего не гарантировал, но главным стратегом выступал американский президент Джо Байден. Результаты "психической атаки" ВСУ и НАТО налицо. За два месяца погибли
более 43 тысяч украинских солдат и офицеров, уничтожены тысячи единиц бронетехники ВСУ, в том числе более 400 танков – огромные потери в живой силе и технике качественно невосполнимы. Командование украинских войск этого не отрицает
.
Растут масштабы комбинированных ракетных ударов ВС России по объектам и логистике ВСУ. Успешно развиваются наступательные действия российских войск на нескольких направлениях, в особенности – на Купянском, в Харьковской области.
Сегодня даже в самых враждебных по отношению к России странах больше не верят в победу бандеровцев, слишком очевиден провал "украинского проекта". На Западе вполне сформировалось понимание, что ВСУ технологически не способны решать сложные оперативные задачи контрнаступления, которые могли бы спасти киевский режим, "инвестиции" и репутацию Североатлантического альянса. Единственным вариантом решения проблемы без потери лица кому-то может показаться открытие второго "Прибалтийского" прокси-фронта НАТО. Между тем, за первый год СВО арсеналы альянса изрядно опустели.
Даже "исключительный" ВПК США (90 процентов военной промышленности НАТО) не способен в ближайшие годы выдавать необходимые ВСУ объемы наиболее дефицитных 155-мм артиллерийских снарядов. Для Украины американцы выгребли запасы западных и восточных союзников в разных регионах планеты. К примеру, в Израиле – 300 тысяч, в Южной Корее – 100 тысяч снарядов. Все равно, артиллерия ВСУ обречена.
Выпуск технологически сложных боеприпасов – еще больший позор США. Украинским марионеткам отправили несколько батарей ЗРК западного производства – Patriot, NASAMS, IRIS-T. Эти средства ПВО якобы "уже дали значительные результаты", но зенитных ракет не хватает. ВСУ ежемесячно расходуют 160 ракет ЗРК Patriot – такое количество США производят за год. Хватит ли натовских боеприпасов для открытия "Прибалтийского" фронта и "возвращения кресов"? Вопрос риторический.
Для сравнения, российский ОПК за год нарастил
выпуск наиболее востребованных вооружений и боеприпасов в 10 раз. Это не предел. Россия уверенно выигрывает военно-политический и военно-технологический марафон. США и другие страны НАТО на этой дистанции выглядят безнадежно.
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