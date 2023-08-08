https://uz.sputniknews.ru/20230808/mirziyoyevu-rasskazali-realizatsii-tashkentye-dvux-krupnyx-proyektov-chto-sdelano-37665869.html

Мирзиёеву рассказали о реализации в Ташкенте двух крупных проектов — что сделано

Мирзиёеву рассказали о реализации в Ташкенте двух крупных проектов — что сделано

Президенту рассказали о ходе строительства двух проектов в столице — Олимпийского городка и Нового Ташкента

2023-08-08T08:29+0500

2023-08-08T08:29+0500

2023-08-08T08:53+0500

узбекистан

презентация

строительство

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

олимпийский городок

новый ташкент

проект

ташкент

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В ходе презентации президенту доложили об этапах реализации двух пректов — Олимпийского городка и Нового Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.Первый камень в фундамент Олимпийского городка Мирзиёев заложил 9 ноября прошлого года. Проект реализуется совместно с китайской компанией “CAMC Engineering”, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах. К строительным работам привлечены более тысячи рабочих и инженеров, передовая техника. Вблизи городка запланировали строительство еще одного города — Нового Ташкента. Его первый камень глава государства заложил 18 марта текущего года. На презентации представили информацию о проводимой подготовительной работе. В настоящее время образована дирекция по проектированию и координации строительства города. Обозначены границы города, проведена их инвентаризация совместно с Кадастровым агентством. Заключены договоры по различным этапам инфраструктурного и архитектурного проектирования с компаниями Сингапура, Великобритании, Нидерландов, Турции и местными предпринимателями.На презентации также была представлена информация о внутреннем архитектурном оформлении Центра исламской цивилизации. В музее центра будут отражены научное наследие предков-мыслителей, атмосфера исторических периодов, в которых они жили.Ранее мы рассказали о пяти самых крупных объектах, строящихся в столице.В Ташкенте ускоренными темпами идет строительство мостов, дорог и зданий. Какие объекты появятся в городе в ближайшее время, смотрите в нашем сюжете.

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