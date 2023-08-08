Мирзиёеву рассказали о реализации в Ташкенте двух крупных проектов — что сделано
08:29 08.08.2023 (обновлено: 08:53 08.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом осуществления проектов Нового Ташкента и Олимпийского городка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенту рассказали о ходе строительства двух проектов в столице — Олимпийского городка и Нового Ташкента.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В ходе презентации президенту доложили об этапах реализации двух пректов — Олимпийского городка и Нового Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом осуществления проектов Нового Ташкента и Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом осуществления проектов Нового Ташкента и Олимпийского городка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Первый камень в фундамент Олимпийского городка Мирзиёев заложил 9 ноября прошлого года.
"Этот объект будет занимать 100 гектаров, включать легкоатлетический и футбольный стадион на 10 тысяч мест, 6 закрытых и 7 открытых спортивных сооружений, дворец водного спорта, велотрек, комплексы для единоборств и командных видов спорта. В 2025 году здесь пройдут Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи", — говорится в сообщении.
Проект реализуется совместно с китайской компанией “CAMC Engineering”, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах. К строительным работам привлечены более тысячи рабочих и инженеров, передовая техника.
"К настоящему времени полностью завершены фундаментные работы 7 основных зданий. Активно продолжаются следующие этапы строительства", — уточняется в сообщении.
Вблизи городка запланировали строительство еще одного города — Нового Ташкента. Его первый камень глава государства заложил 18 марта текущего года.
"На первом этапе проекта предусматривается строительство многоэтажных домов на 60 тысяч жителей, административных зданий государственных ведомств, парков, социальных и экономических объектов", — говорится в сообщении.
На презентации представили информацию о проводимой подготовительной работе. В настоящее время образована дирекция по проектированию и координации строительства города. Обозначены границы города, проведена их инвентаризация совместно с Кадастровым агентством. Заключены договоры по различным этапам инфраструктурного и архитектурного проектирования с компаниями Сингапура, Великобритании, Нидерландов, Турции и местными предпринимателями.
"В частности, в проекте, разработанном сингапурской компанией “Meinhardt group”, особое внимание уделено расположению объектов социальной сферы, транспортным коммуникациям и соединению их со столицей", — уточнили в сообщении.
На презентации также была представлена информация о внутреннем архитектурном оформлении Центра исламской цивилизации. В музее центра будут отражены научное наследие предков-мыслителей, атмосфера исторических периодов, в которых они жили.
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