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https://uz.sputniknews.ru/20230808/mirziyoyevu-rasskazali-realizatsii-tashkentye-dvux-krupnyx-proyektov-chto-sdelano-37665869.html
Мирзиёеву рассказали о реализации в Ташкенте двух крупных проектов — что сделано
Мирзиёеву рассказали о реализации в Ташкенте двух крупных проектов — что сделано
Президенту рассказали о ходе строительства двух проектов в столице — Олимпийского городка и Нового Ташкента
2023-08-08T08:29+0500
2023-08-08T08:53+0500
узбекистан
презентация
строительство
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
олимпийский городок
новый ташкент
проект
ташкент
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В ходе презентации президенту доложили об этапах реализации двух пректов — Олимпийского городка и Нового Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.Первый камень в фундамент Олимпийского городка Мирзиёев заложил 9 ноября прошлого года. Проект реализуется совместно с китайской компанией “CAMC Engineering”, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах. К строительным работам привлечены более тысячи рабочих и инженеров, передовая техника. Вблизи городка запланировали строительство еще одного города — Нового Ташкента. Его первый камень глава государства заложил 18 марта текущего года. На презентации представили информацию о проводимой подготовительной работе. В настоящее время образована дирекция по проектированию и координации строительства города. Обозначены границы города, проведена их инвентаризация совместно с Кадастровым агентством. Заключены договоры по различным этапам инфраструктурного и архитектурного проектирования с компаниями Сингапура, Великобритании, Нидерландов, Турции и местными предпринимателями.На презентации также была представлена информация о внутреннем архитектурном оформлении Центра исламской цивилизации. В музее центра будут отражены научное наследие предков-мыслителей, атмосфера исторических периодов, в которых они жили.Ранее мы рассказали о пяти самых крупных объектах, строящихся в столице.В Ташкенте ускоренными темпами идет строительство мостов, дорог и зданий. Какие объекты появятся в городе в ближайшее время, смотрите в нашем сюжете.
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узбекистан ташкент новый ташкент презентация президент шавкат мирзиёев проекты строительство олимпийский городок этап реализация архитектурное оформление центр исламской цивилизации
узбекистан ташкент новый ташкент презентация президент шавкат мирзиёев проекты строительство олимпийский городок этап реализация архитектурное оформление центр исламской цивилизации

Мирзиёеву рассказали о реализации в Ташкенте двух крупных проектов — что сделано

08:29 08.08.2023 (обновлено: 08:53 08.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом осуществления проектов Нового Ташкента и Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом осуществления проектов Нового Ташкента и Олимпийского городка - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президенту рассказали о ходе строительства двух проектов в столице — Олимпийского городка и Нового Ташкента.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В ходе презентации президенту доложили об этапах реализации двух пректов — Олимпийского городка и Нового Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом осуществления проектов Нового Ташкента и Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом осуществления проектов Нового Ташкента и Олимпийского городка - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом осуществления проектов Нового Ташкента и Олимпийского городка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Первый камень в фундамент Олимпийского городка Мирзиёев заложил 9 ноября прошлого года.
"Этот объект будет занимать 100 гектаров, включать легкоатлетический и футбольный стадион на 10 тысяч мест, 6 закрытых и 7 открытых спортивных сооружений, дворец водного спорта, велотрек, комплексы для единоборств и командных видов спорта. В 2025 году здесь пройдут Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи", — говорится в сообщении.
Проект реализуется совместно с китайской компанией “CAMC Engineering”, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах. К строительным работам привлечены более тысячи рабочих и инженеров, передовая техника.
"К настоящему времени полностью завершены фундаментные работы 7 основных зданий. Активно продолжаются следующие этапы строительства", — уточняется в сообщении.
Вблизи городка запланировали строительство еще одного города — Нового Ташкента. Его первый камень глава государства заложил 18 марта текущего года.
"На первом этапе проекта предусматривается строительство многоэтажных домов на 60 тысяч жителей, административных зданий государственных ведомств, парков, социальных и экономических объектов", — говорится в сообщении.
На презентации представили информацию о проводимой подготовительной работе. В настоящее время образована дирекция по проектированию и координации строительства города. Обозначены границы города, проведена их инвентаризация совместно с Кадастровым агентством. Заключены договоры по различным этапам инфраструктурного и архитектурного проектирования с компаниями Сингапура, Великобритании, Нидерландов, Турции и местными предпринимателями.
"В частности, в проекте, разработанном сингапурской компанией “Meinhardt group”, особое внимание уделено расположению объектов социальной сферы, транспортным коммуникациям и соединению их со столицей", — уточнили в сообщении.
На презентации также была представлена информация о внутреннем архитектурном оформлении Центра исламской цивилизации. В музее центра будут отражены научное наследие предков-мыслителей, атмосфера исторических периодов, в которых они жили.
Ранее мы рассказали о пяти самых крупных объектах, строящихся в столице.
В Ташкенте ускоренными темпами идет строительство мостов, дорог и зданий. Какие объекты появятся в городе в ближайшее время, смотрите в нашем сюжете.
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