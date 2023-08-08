Узбекистан и Казахстан провели совместные кибер-учения
13:39 08.08.2023 (обновлено: 15:02 08.08.2023)
© Министерство обороны УзбекистанаВоенные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
© Министерство обороны Узбекистана
Цель маневров — обмен опытом реагирования на различные конфликтные ситуации между армиями двух стран.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Военные Узбекистана и Казахстана участвуют в совместных тактико-специальных учениях на казахском полигоне "Оймаша", сообщает пресс-служба министерства обороны Узбекистана.
"Современные вооруженные конфликты в мире требуют широкого применения в армии современных методов и способов ведения боевых действий, обмена опытом с армиями других стран, постоянной готовности к различным возможным напряженным ситуациям и регулярного совершенствования навыков использования новейших технологий", — говорится в сообщении министерства.
На первом этапе военнослужащие участвовали в компьютерном командно-штабном учении, которые прошли со 2 по 5 августа на базе Исследовательского полевого учебного центра моделирования и симуляции Вооруженных сил Узбекистана в городе Чирчик Ташкентской области, сообщает "Казинформ". В этих занятиях помимо узбекистанцев принимали участие 18 казахстанских военнослужащих.
© Министерство обороны УзбекистанаВоенные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
© Министерство обороны Узбекистана
Компьютерные командно-штабные учения — перспективное направление совершенствования боевой подготовки военнослужащих, позволяющее моделировать варианты обстановки, применения сил и средств.
После отработки боевых задач в киберпространстве военнослужащие двух стран перебазировались на учебный полигон "Оймаша" Мангистауской области Казахстана, где проходит второй этап учения "Канжар-2023", который завершится 12 августа.
© Министерство обороны УзбекистанаВоенные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
© Министерство обороны Узбекистана
В ходе маневров особое внимание уделят обмену опытом и повышению квалификации военнослужащих.
Участников маневров разделили на группы. В течение нескольких дней им предстоят комплексно-тактические и маршевые упражнения на длинных дистанциях, усиленная физическая подготовка, бег на 45 километров в полной боевой выкладке и зачеты по тактико-медицинской подготовке, сообщили в пресс-службе.
Напомним, на днях узбекские спецназовцы также приняли участие в совместных учениях в Кыргызстане.