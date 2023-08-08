https://uz.sputniknews.ru/20230808/uzbekistan-kazaxstan-sovmestnye-ucheniya-37678327.html

Узбекистан и Казахстан провели совместные кибер-учения

Узбекистан и Казахстан провели совместные кибер-учения

Цель маневров – обмен опытом реагирования на различные конфликтные ситуации между армиями двух стран.

2023-08-08T13:39+0500

2023-08-08T13:39+0500

2023-08-08T15:02+0500

узбекистан

казахстан

общество

военные

военные учения

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Военные Узбекистана и Казахстана участвуют в совместных тактико-специальных учениях на казахском полигоне "Оймаша", сообщает пресс-служба министерства обороны Узбекистана.На первом этапе военнослужащие участвовали в компьютерном командно-штабном учении, которые прошли со 2 по 5 августа на базе Исследовательского полевого учебного центра моделирования и симуляции Вооруженных сил Узбекистана в городе Чирчик Ташкентской области, сообщает "Казинформ". В этих занятиях помимо узбекистанцев принимали участие 18 казахстанских военнослужащих.Компьютерные командно-штабные учения — перспективное направление совершенствования боевой подготовки военнослужащих, позволяющее моделировать варианты обстановки, применения сил и средств.После отработки боевых задач в киберпространстве военнослужащие двух стран перебазировались на учебный полигон "Оймаша" Мангистауской области Казахстана, где проходит второй этап учения "Канжар-2023", который завершится 12 августа.В ходе маневров особое внимание уделят обмену опытом и повышению квалификации военнослужащих. Участников маневров разделили на группы. В течение нескольких дней им предстоят комплексно-тактические и маршевые упражнения на длинных дистанциях, усиленная физическая подготовка, бег на 45 километров в полной боевой выкладке и зачеты по тактико-медицинской подготовке, сообщили в пресс-службе. Напомним, на днях узбекские спецназовцы также приняли участие в совместных учениях в Кыргызстане.

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