https://uz.sputniknews.ru/20230809/katar-uzbekistan-sotrudnichestvo-proyekty-turizm-politika-torgovlya-37702792.html
Катар планирует участвовать в проектах Янги Ташкент
Катар планирует участвовать в проектах Янги Ташкент
И.о. хокима Ташкента обсудил с послом Катара в Узбекистане участие в проектах Янги Ташкент, а также продвижение паломнического туризма.
2023-08-09T10:37+0500
2023-08-09T10:37+0500
2023-08-09T10:43+0500
шавкат умурзаков
встреча
посол
катар
узбекистан
хокимият ташкента
сотрудничество
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37700981_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_a137afc2cb7f783288b191c226ea9c11.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Шавкат Умурзаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в Узбекистане Хасаном Хамзой Хашимом, сообщает пресс-служба Ташкентского городского хокимията.Речь шла о том, как вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, о взаимовыгодных проектах в сферах логистики, туризма, строительства, торговли и сервиса.В частности, и.о. хокима столицы и посол Катара обсудили возможности приглашения катарских бизнес-делегаций для участия в проектах города Янги Тошкент (Новый Ташкент), продвижения направлений паломнического туризма Узбекистана в Катаре, организации культурных мероприятий в рамках дней Дохи в Ташкенте и дней Ташкента в Дохе.Напомним, в июне этого года Узбекистан посетил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тони. Хасан Хамза Хашим назвал этот визит историческим и напомнил, что в ходе встречи стороны подписали более 15 соглашений.Ранее Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана.
катар
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37700981_10:0:1215:904_1920x0_80_0_0_bf85d35d462bfe99ed446f62c7ed1dfc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат умурзаков посол катар хокимият ташкента сотрудничество общество узбекистан политика
шавкат умурзаков посол катар хокимият ташкента сотрудничество общество узбекистан политика
Катар планирует участвовать в проектах Янги Ташкент
10:37 09.08.2023 (обновлено: 10:43 09.08.2023)
И.о. хокима Ташкента обсудил с послом Катара в Узбекистане участие в проектах Янги Ташкент, а также продвижение паломнического туризма.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Шавкат Умурзаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в Узбекистане Хасаном Хамзой Хашимом, сообщает пресс-служба
Ташкентского городского хокимията.
Речь шла о том, как вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, о взаимовыгодных проектах в сферах логистики, туризма, строительства, торговли и сервиса.
В частности, и.о. хокима столицы и посол Катара обсудили возможности приглашения катарских бизнес-делегаций для участия в проектах города Янги Тошкент (Новый Ташкент), продвижения направлений паломнического туризма Узбекистана в Катаре, организации культурных мероприятий в рамках дней Дохи в Ташкенте и дней Ташкента в Дохе.
Напомним, в июне этого года Узбекистан посетил эмир Катара
шейх Тамим бин Хамад Аль Тони. Хасан Хамза Хашим назвал этот визит историческим и напомнил, что в ходе встречи стороны подписали более 15 соглашений.
Ранее Шавкат Умурзаков
встретился с послом Кыргызстана.