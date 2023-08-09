https://uz.sputniknews.ru/20230809/katar-uzbekistan-sotrudnichestvo-proyekty-turizm-politika-torgovlya-37702792.html

Катар планирует участвовать в проектах Янги Ташкент

Катар планирует участвовать в проектах Янги Ташкент

И.о. хокима Ташкента обсудил с послом Катара в Узбекистане участие в проектах Янги Ташкент, а также продвижение паломнического туризма.

2023-08-09T10:37+0500

2023-08-09T10:37+0500

2023-08-09T10:43+0500

шавкат умурзаков

встреча

посол

катар

узбекистан

хокимият ташкента

сотрудничество

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37700981_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_a137afc2cb7f783288b191c226ea9c11.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Шавкат Умурзаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в Узбекистане Хасаном Хамзой Хашимом, сообщает пресс-служба Ташкентского городского хокимията.Речь шла о том, как вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, о взаимовыгодных проектах в сферах логистики, туризма, строительства, торговли и сервиса.В частности, и.о. хокима столицы и посол Катара обсудили возможности приглашения катарских бизнес-делегаций для участия в проектах города Янги Тошкент (Новый Ташкент), продвижения направлений паломнического туризма Узбекистана в Катаре, организации культурных мероприятий в рамках дней Дохи в Ташкенте и дней Ташкента в Дохе.Напомним, в июне этого года Узбекистан посетил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тони. Хасан Хамза Хашим назвал этот визит историческим и напомнил, что в ходе встречи стороны подписали более 15 соглашений.Ранее Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана.

катар

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат умурзаков посол катар хокимият ташкента сотрудничество общество узбекистан политика