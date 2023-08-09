https://uz.sputniknews.ru/20230809/rossiya-itkompanii-biznes-missiya-vyxod-rynok-uzbekistana-37710568.html

Российские IT-компании планируют выйти на рынок Узбекистана

Российские IT-компании планируют выйти на рынок Узбекистана

Только за полгода рынком республики заинтересовались более 20 российских производителей программного обеспечения.

2023-08-09T14:56+0500

2023-08-09T14:56+0500

2023-08-09T15:16+0500

россия

узбекистан

сотрудничество

бизнес-миссия

москва

it-технологии

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37710047_0:238:1280:958_1920x0_80_0_0_bb3ad54fc0d4390bcdf2110df70863ab.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Вопросы партнерства со специалистами из Узбекистана обсудили в ходе бизнес-миссии 19 московских IT-компаний в Ташкенте, сообщает Торгпредство РФ в РУз.Они предлагают рынку республики высокотехнологичные решения, в том числе биометрические системы, образовательные платформы, удаленное обучение персонала, интеллектуальные системы для транспортных компаний.В рамках 3-х дневной программы бизнес-миссии также пройдут B2B встречи с узбекистанскими компаниями для обсуждения перспектив сотрудничества и реализации совместных проектов.Как сообщили Sputnik, только за первые 6 месяцев 2023 года в Торгпредство поступило более 20 обращений от российских производителей программного обеспечения с запросом помочь выйти на рынок Узбекистана.Мероприятие, организованное при поддержке Московского экспортного центра, продолжится до 10 августа. Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан с визитом посетит делегация деловых кругов индийского штата Гуджарат.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан сотрудничество бизнес-миссия москва технологии общество it-технологии