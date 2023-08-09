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https://uz.sputniknews.ru/20230809/rossiya-itkompanii-biznes-missiya-vyxod-rynok-uzbekistana-37710568.html
Российские IT-компании планируют выйти на рынок Узбекистана
Российские IT-компании планируют выйти на рынок Узбекистана
Только за полгода рынком республики заинтересовались более 20 российских производителей программного обеспечения.
2023-08-09T14:56+0500
2023-08-09T15:16+0500
россия
узбекистан
сотрудничество
бизнес-миссия
москва
it-технологии
технологии
общество
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Вопросы партнерства со специалистами из Узбекистана обсудили в ходе бизнес-миссии 19 московских IT-компаний в Ташкенте, сообщает Торгпредство РФ в РУз.Они предлагают рынку республики высокотехнологичные решения, в том числе биометрические системы, образовательные платформы, удаленное обучение персонала, интеллектуальные системы для транспортных компаний.В рамках 3-х дневной программы бизнес-миссии также пройдут B2B встречи с узбекистанскими компаниями для обсуждения перспектив сотрудничества и реализации совместных проектов.Как сообщили Sputnik, только за первые 6 месяцев 2023 года в Торгпредство поступило более 20 обращений от российских производителей программного обеспечения с запросом помочь выйти на рынок Узбекистана.Мероприятие, организованное при поддержке Московского экспортного центра, продолжится до 10 августа. Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан с визитом посетит делегация деловых кругов индийского штата Гуджарат.
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россия узбекистан сотрудничество бизнес-миссия москва технологии общество it-технологии
россия узбекистан сотрудничество бизнес-миссия москва технологии общество it-технологии

Российские IT-компании планируют выйти на рынок Узбекистана

14:56 09.08.2023 (обновлено: 15:16 09.08.2023)
© Торгпредство РФ в РУзВ Ташкенте проходит бизнес-миссия российских IT-компаний
В Ташкенте проходит бизнес-миссия российских IT-компаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
© Торгпредство РФ в РУз
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Только за полгода рынком республики заинтересовались более 20 российских производителей программного обеспечения.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Вопросы партнерства со специалистами из Узбекистана обсудили в ходе бизнес-миссии 19 московских IT-компаний в Ташкенте, сообщает Торгпредство РФ в РУз.
© Торгпредство РФ в РУзВ Ташкенте проходит бизнес-миссия российских IT-компаний
В Ташкенте проходит бизнес-миссия российских IT-компаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
В Ташкенте проходит бизнес-миссия российских IT-компаний
© Торгпредство РФ в РУз
Они предлагают рынку республики высокотехнологичные решения, в том числе биометрические системы, образовательные платформы, удаленное обучение персонала, интеллектуальные системы для транспортных компаний.
В рамках 3-х дневной программы бизнес-миссии также пройдут B2B встречи с узбекистанскими компаниями для обсуждения перспектив сотрудничества и реализации совместных проектов.
Как сообщили Sputnik, только за первые 6 месяцев 2023 года в Торгпредство поступило более 20 обращений от российских производителей программного обеспечения с запросом помочь выйти на рынок Узбекистана.
Мероприятие, организованное при поддержке Московского экспортного центра, продолжится до 10 августа.
Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан с визитом посетит делегация деловых кругов индийского штата Гуджарат.
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