https://uz.sputniknews.ru/20230809/sredizemnoye-morye-novyye-podvodnyye-vulkany-37716006.html
Ученые обнаружили три новых вулкана на дне Средиземного моря
Ученые обнаружили три новых вулкана на дне Средиземного моря
Открытие будет иметь важное практическое значение, в том числе для обеспечения безопасности мореплавания.
2023-08-09T21:06+0500
2023-08-09T21:06+0500
2023-08-09T21:06+0500
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Три новых крупных подводных вулкана обнаружили в районе Сицилийского пролива, отделяющего итальянский остров от побережья Туниса, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tgcom24.Открытие было сделано во время совместной экспедиции ученых Национального института океанографии и экспериментальной геофизики Триеста (Ogs) и Мальтийского университета.Обнаруженные исследователями вулканы возвышаются на дне Средиземного моря. Их высота достигает 150 метров. Кроме них, в ходе научной экспедиции, которая на борту германского судна "Метеор" работала у берегов Сицилии с 16 июля до 5 августа, нашли обломки корабля длиной 110 метров и шириной 17 метров. Они находятся на глубине около 150 метров вблизи итальянского вулканического острова Линоза. Во время подводных работ ученые также наблюдали интересные геотермальные явления.По его словам, полученные учеными результаты будут иметь важное практическое значение, в частности, для обеспечения безопасности мореплавания.Это не первая такая находка. В 2019 году, в ходе предыдущей экспедиции в зоне Сицилийского пролива сотрудники Ogs обнаружили еще несколько неизвестных до этого подводных вулканов. Ранее Sputnik сообщал, что на Алтае порозовел ледник.
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в мире средиземное море научная экспедиция вулкан наука
в мире средиземное море научная экспедиция вулкан наука
Ученые обнаружили три новых вулкана на дне Средиземного моря
Открытие будет иметь важное практическое значение, в том числе для обеспечения безопасности мореплавания.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Три новых крупных подводных вулкана обнаружили в районе Сицилийского пролива, отделяющего итальянский остров от побережья Туниса, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал Tgcom24.
Открытие было сделано во время совместной экспедиции ученых Национального института океанографии и экспериментальной геофизики Триеста (Ogs) и Мальтийского университета.
Обнаруженные исследователями вулканы возвышаются на дне Средиземного моря. Их высота достигает 150 метров. Кроме них, в ходе научной экспедиции, которая на борту германского судна "Метеор" работала у берегов Сицилии с 16 июля до 5 августа, нашли обломки корабля длиной 110 метров и шириной 17 метров. Они находятся на глубине около 150 метров вблизи итальянского вулканического острова Линоза. Во время подводных работ ученые также наблюдали интересные геотермальные явления.
"Это невероятно, что даже сегодня можно обнаружить новые геологические элементы в таком море, как Средиземное, где на протяжении тысячелетий осуществляется судоходство. Это ясно показывает, насколько еще мало изучены морские глубины даже вблизи берегов", — прокомментировал научный сотрудник Ogs Джонатан Форд.
По его словам, полученные учеными результаты будут иметь важное практическое значение, в частности, для обеспечения безопасности мореплавания.
Это не первая такая находка. В 2019 году, в ходе предыдущей экспедиции в зоне Сицилийского пролива сотрудники Ogs обнаружили еще несколько неизвестных до этого подводных вулканов.
Ранее Sputnik сообщал, что на Алтае порозовел ледник.