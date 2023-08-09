https://uz.sputniknews.ru/20230809/sredizemnoye-morye-novyye-podvodnyye-vulkany-37716006.html

Ученые обнаружили три новых вулкана на дне Средиземного моря

Ученые обнаружили три новых вулкана на дне Средиземного моря

Открытие будет иметь важное практическое значение, в том числе для обеспечения безопасности мореплавания.

2023-08-09T21:06+0500

2023-08-09T21:06+0500

2023-08-09T21:06+0500

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наука

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Три новых крупных подводных вулкана обнаружили в районе Сицилийского пролива, отделяющего итальянский остров от побережья Туниса, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tgcom24.Открытие было сделано во время совместной экспедиции ученых Национального института океанографии и экспериментальной геофизики Триеста (Ogs) и Мальтийского университета.Обнаруженные исследователями вулканы возвышаются на дне Средиземного моря. Их высота достигает 150 метров. Кроме них, в ходе научной экспедиции, которая на борту германского судна "Метеор" работала у берегов Сицилии с 16 июля до 5 августа, нашли обломки корабля длиной 110 метров и шириной 17 метров. Они находятся на глубине около 150 метров вблизи итальянского вулканического острова Линоза. Во время подводных работ ученые также наблюдали интересные геотермальные явления.По его словам, полученные учеными результаты будут иметь важное практическое значение, в частности, для обеспечения безопасности мореплавания.Это не первая такая находка. В 2019 году, в ходе предыдущей экспедиции в зоне Сицилийского пролива сотрудники Ogs обнаружили еще несколько неизвестных до этого подводных вулканов. Ранее Sputnik сообщал, что на Алтае порозовел ледник.

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