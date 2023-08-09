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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Украинские войска потеряли за сутки до 50 военных и гаубицу Д-30
2023-08-09T18:01+0500
2023-08-09T18:01+0500
2023-08-09T18:07+0500
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Российские бойцы на Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Ранее Sputnik сообщал о том, как подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ.
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спецоперация всу минобороны рф безопасность в мире
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
18:01 09.08.2023 (обновлено: 18:07 09.08.2023)
Украинские войска потеряли за сутки до 50 военных и гаубицу Д-30
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Российские бойцы на Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Ранее Sputnik
сообщал о том, как подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ.