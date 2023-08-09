https://uz.sputniknews.ru/20230809/vsu-poteri-xersonskoye-napravleniye-37716883.html

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Украинские войска потеряли за сутки до 50 военных и гаубицу Д-30

2023-08-09T18:01+0500

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2023-08-09T18:07+0500

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Российские бойцы на Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Ранее Sputnik сообщал о том, как подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ.

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