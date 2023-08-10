Государство будет всесторонне помогать выпуску искусственных волокон — Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Бухаре полностью локализуют производство акрилового волокна и готовой продукции из него.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Государство будет всесторонне содействовать выпуску искусственных волокон, заявил Шавкат Мирзиёев, посетив предприятие “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Раньше на этом месте был пустырь. Чтобы создать условия для предпринимателей, территорию включили в свободную экономическую зону “Гиждувон”, обеспечили необходимую инфраструктуру.
В прошлом месяце здесь реализовали проект стоимостью $36 млн. Предприятие способно выпускать в год 40 тыс. тонн акриловой пряжи. Организовали 600 рабочих мест.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Это новое направление в Новом Узбекистане. Текстильная промышленность в нашей стране динамично развивается. Если предприятия стремятся создавать добавленную стоимость и получать больше дохода, им необходимо хотя бы частично осваивать акрил. Продукция из него стоит в 5 раз больше. Это и прибыль, и стабильность, и рабочие места. Поэтому государство, стимулирующее переработку хлопка, теперь будет также всесторонне помогать выпуску искусственных волокон, — сказал Мирзиёев.
Предприятие завершило первый этап проекта и в настоящее время расширяет свою деятельность совместно с зарубежными партнерами. В планах — полностью локализовать производство акрилового волокна и готовой продукции из него. Увеличить число рабочих мест до 1,2 тысячи.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее президент Узбекистана посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухаре.