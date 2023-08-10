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Государство будет всесторонне помогать выпуску искусственных волокон — Мирзиёев

Государство будет всесторонне помогать выпуску искусственных волокон — Мирзиёев

В Бухаре полностью локализуют производство акрилового волокна и готовой продукции из него.

2023-08-10T19:32+0500

2023-08-10T19:32+0500

2023-08-10T19:32+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

бухара

предприятия

экономика

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Государство будет всесторонне содействовать выпуску искусственных волокон, заявил Шавкат Мирзиёев, посетив предприятие “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области, сообщает пресс-служба президента.Раньше на этом месте был пустырь. Чтобы создать условия для предпринимателей, территорию включили в свободную экономическую зону “Гиждувон”, обеспечили необходимую инфраструктуру.В прошлом месяце здесь реализовали проект стоимостью $36 млн. Предприятие способно выпускать в год 40 тыс. тонн акриловой пряжи. Организовали 600 рабочих мест.Предприятие завершило первый этап проекта и в настоящее время расширяет свою деятельность совместно с зарубежными партнерами. В планах — полностью локализовать производство акрилового волокна и готовой продукции из него. Увеличить число рабочих мест до 1,2 тысячи.Ранее президент Узбекистана посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда в Бухаре.

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