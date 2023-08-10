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В Узбекистан приедут бизнесмены из Кировской области — список компаний
В Узбекистан приедут бизнесмены из Кировской области — список компаний
С бизнес-миссией республику посетят представители шести российских предприятий. 10.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-10T10:37+0500
2023-08-10T10:37+0500
2023-08-10T10:38+0500
узбекистан
россия
ташкент
сотрудничество
экономика
визит
бизнес-миссия
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Визит бизнес-миссии Кировской области в Узбекистан состоится 4 — 8 сентября 2023 года, сообщает Торгпредство России в республике.Она организована при поддержке регионального Центра поддержки экспорта, уточняют в сообщении. Так, Ташкент посетят представители шести предприятий:
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узбекистан, россия, ташкент, сотрудничество, экономика, визит, бизнес-миссия
узбекистан, россия, ташкент, сотрудничество, экономика, визит, бизнес-миссия
В Узбекистан приедут бизнесмены из Кировской области — список компаний
10:37 10.08.2023 (обновлено: 10:38 10.08.2023)
С бизнес-миссией республику посетят представители шести российских предприятий.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Визит бизнес-миссии Кировской области в Узбекистан состоится 4 — 8 сентября 2023 года, сообщает Торгпредство России
в республике.
Она организована при поддержке регионального Центра поддержки экспорта, уточняют в сообщении.
Так, Ташкент посетят представители шести предприятий:
ООО "ВЯТКАТРЕЙД" — оптовый продавец пиломатериалов;
ООО "БИРЧГРУВ" — фанерный комбинат;
ООО "ВятАгроСем" — оптовый продавец зерна, необработанного табака, семян и кормов для сельскохозяйственных животных;
ООО "Вертикаль" — производитель альпинистского снаряжения;
ООО "НПО Трейд" — производитель декорированных древесноволокнистых плит высокой и средней плотности;
ООО ПКП "МИТО" — производитель оборудования, защищенного фторопластом от агрессивных сред для предприятий химической, нефтехимической, металлургической, энергетической, горнодобывающей и обогатительной отраслей промышленности.