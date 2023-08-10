https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-predprinimateli-rossiya-kirovskaya-oblast-37726246.html

В Узбекистан приедут бизнесмены из Кировской области — список компаний

В Узбекистан приедут бизнесмены из Кировской области — список компаний

С бизнес-миссией республику посетят представители шести российских предприятий. 10.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-10T10:37+0500

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узбекистан

россия

ташкент

сотрудничество

экономика

визит

бизнес-миссия

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Визит бизнес-миссии Кировской области в Узбекистан состоится 4 — 8 сентября 2023 года, сообщает Торгпредство России в республике.Она организована при поддержке регионального Центра поддержки экспорта, уточняют в сообщении. Так, Ташкент посетят представители шести предприятий:

узбекистан

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узбекистан, россия, ташкент, сотрудничество, экономика, визит, бизнес-миссия