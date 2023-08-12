https://uz.sputniknews.ru/20230812/uzbekistan-imennyye-stipendii-studenty-ukaz-37798002.html
В Узбекистане для студентов учредили новые именные стипендии
В Узбекистане для студентов учредили новые именные стипендии
Их ввели для старшекурсников четырех направлений бакалавриата, с отличными показателями успеваемости и участвующих в творческой работе.
2023-08-12T19:59+0500
2023-08-12T19:59+0500
2023-08-12T19:59+0500
узбекистан
студенты
стипендия
указ
президент узбекистана
образование
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Новые именные стипендии для студентов высших образовательных учреждений вводятся Указом президента Узбекистана.Документом учреждаются именные стипендии для студентов последних двух курсов по направлению бакалавриата, у которых показатели успеваемости на уровне “отлично” (максимум 25% на уровне “хорошо”) по всем предметам и участвующих в творческой работе:При этом, государственные стипендии имени Беруни, Ибн Сино, Навои, Камолиддина Бехзода и Улугбека назначают по одной на каждую тысячу студентов старших курсов по направлениям образования бакалавриата.Государственная стипендия имени Имама аль-Бухари назначается трем студентам старших курсов Международной исламской академии Узбекистана.Государственная стипендия имени Худойбергана Девонова назначается одному студенту старшего курса каждого вуза, готовящего кадры для сферы кинематографии.Государственная стипендия имени Бабура назначается одному студенту старшего курса каждого вуза, готовящего кадры по направлениям истории и географии.Государственная стипендия имени Пахлавона Махмуда назначается одному студенту старшего курса каждого вуза, готовящего кадры по направлениям физической культуры и спорта.Государственные стипендии имени Тулепбергена Каипбергенова и имени Ибройима Юсупова назначаются одному студенту старшего курса каждого вуза в Каракалпакстане.Государственная стипендия имени Ислама Каримова назначается одному студенту каждого высшего образовательного учреждения.
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узбекистан студенты образование стипендия президент узбекистана указ
узбекистан студенты образование стипендия президент узбекистана указ
В Узбекистане для студентов учредили новые именные стипендии
Их ввели для старшекурсников четырех направлений бакалавриата, с отличными показателями успеваемости и участвующих в творческой работе.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Новые именные стипендии для студентов высших образовательных учреждений вводятся Указом
президента Узбекистана.
Документом учреждаются именные стипендии для студентов последних двух курсов по направлению бакалавриата, у которых показатели успеваемости на уровне “отлично” (максимум 25% на уровне “хорошо”) по всем предметам и участвующих в творческой работе:
имени Беруни — по техническим направлениям;
имени Ибн Сино — по медицинским направлениям;
имени Навои — по гуманитарным направлениям;
имени Камолиддина Бехзода — по направлениям изобразительного и прикладного искусства и дизайна;
имени Улугбека — по естественным направлениям;
имени Худойбергана Девонова — по направлению кинематографии;
имени Бабура – по направлениям истории и географии;
имени Пахлавона Махмуда – по направлениям физической культуры и спорта.
имени Имама аль-Бухари — в Международной исламской академии Узбекистана;
имени Тулепбергена Каипбергенова и имени Ибрайима Юсупова — в высших образовательных учреждениях Каракалпакстана;
имени Ислама Каримова — по всем направлениям.
При этом, государственные стипендии имени Беруни, Ибн Сино, Навои, Камолиддина Бехзода и Улугбека назначают по одной на каждую тысячу студентов старших курсов по направлениям образования бакалавриата.
Государственная стипендия имени Имама аль-Бухари назначается трем студентам старших курсов Международной исламской академии Узбекистана.
Государственная стипендия имени Худойбергана Девонова назначается одному студенту старшего курса каждого вуза, готовящего кадры для сферы кинематографии.
Государственная стипендия имени Бабура назначается одному студенту старшего курса каждого вуза, готовящего кадры по направлениям истории и географии.
Государственная стипендия имени Пахлавона Махмуда назначается одному студенту старшего курса каждого вуза, готовящего кадры по направлениям физической культуры и спорта.
Государственные стипендии имени Тулепбергена Каипбергенова и имени Ибройима Юсупова назначаются одному студенту старшего курса каждого вуза в Каракалпакстане.
Государственная стипендия имени Ислама Каримова назначается одному студенту каждого высшего образовательного учреждения.