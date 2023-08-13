https://uz.sputniknews.ru/20230813/buxarskaya-oblast-novaya-musorouborochnaya-texnika-37814007.html
Бухарская область получила новую мусороуборочную технику
Бухарская область получила новую мусороуборочную технику
Всего в рамках проекта с участием Азиатского банка развития закуплено 300 специальных мусороуборочных машин Isuzu. 13.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-13T16:46+0500
2023-08-13T16:46+0500
2023-08-13T17:20+0500
узбекистан
техника
специальная техника
мусор
вывоз мусора
отходы
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Бухарская область получила 15 специальных современных мусороуборочных машин Isuzu, сообщает Минэкологии.Минэкологии дало в аренду эти машины санитарным предприятиям, функционирующим в регионах, сроком на 10 лет на льготных условиях. Также спецтехника имеет годичный льготный период и освобождается от налога на добавленную стоимость.Ранее мы сообщали, что специалисты Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата показали и рассказали, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение.Переработке подлежат полимерные отходы, бумага, резина, текстиль, стекло, металл. Так, например, на одном из ташкентских предприятий макулатуру перерабатывают в гофрокартон, который используют как упаковку для бытовой техники. Сюда бумажные отходы привозят не только со всего Узбекистана, но также из России и Казахстана.
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узбекистан, техника, специальная техника, мусор, вывоз мусора, отходы, бухарская область
узбекистан, техника, специальная техника, мусор, вывоз мусора, отходы, бухарская область
Бухарская область получила новую мусороуборочную технику
16:46 13.08.2023 (обновлено: 17:20 13.08.2023)
Всего в рамках проекта с участием Азиатского банка развития закуплено 300 специальных мусороуборочных машин Isuzu.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Бухарская область получила 15 специальных современных мусороуборочных машин Isuzu, сообщает Минэкологии
.
"...в рамках проекта "Устойчивое управление твердыми бытовыми отходами" с участием Азиатского банка развития было закуплено 300 специальных мусороуборочных машин Isuzu", — говорится в сообщении.
Минэкологии дало в аренду эти машины санитарным предприятиям, функционирующим в регионах, сроком на 10 лет на льготных условиях. Также спецтехника имеет годичный льготный период и освобождается от налога на добавленную стоимость.
"...это будет способствовать улучшению санитарно-технических условий, увеличению охвата (обслуживание до 4 млн человек) и своевременной утилизации отходов", — уточняют в сообщении.
Ранее мы сообщали, что специалисты Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата показали и рассказали
, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение.
Переработке подлежат полимерные отходы, бумага, резина, текстиль, стекло, металл. Так, например, на одном из ташкентских предприятий макулатуру перерабатывают в гофрокартон, который используют как упаковку для бытовой техники. Сюда бумажные отходы привозят не только со всего Узбекистана, но также из России и Казахстана.