II Игры стран СНГ: боксеры из Узбекистана завоевали золото
09:32 13.08.2023 (обновлено: 09:36 13.08.2023)
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© НОК
Спортсмены из Узбекистана также завоевали медали в соревнованиях по самбо, каратэ и футзалу.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В финальном бою все 7 боксеров из Узбекистана, вышедших на ринг, победили и стали лидерами в общекомандном зачете, сообщает НОК.
Кроме того, медали также завоевали в соревнованиях по самбо, каратэ и футзалу.
Медалисты:
золото:
Самандар Олимов (-54 кг, бокс)
Абдуллох Мадаминов (-60 кг, бокс)
Бобурбек Бобожонов (-63,5 кг, бокс)
Шавкатжон Болтаев (-71 кг, бокс)
Фазлиддин Эркинбоев(-75 кг, бокс)
Джавохир Умматалиев (-80 кг, бокс)
Халимжон Мамасолиев (-92 кг, бокс)
Нурбек Тураев (+98 кг, самбо)
Севинч Рахимова (-55 кг, каратэ)
серебро:
Гулсевар Урокова (-50 кг, самбо)
бронза:
Собиржон Тастанов (-48 кг, бокс)
Миралижон Мавлонов (-51 кг, бокс)
Шохрух Абдумаликов (-57 кг, бокс)
Муродбек Бахриддинов (-67 кг, бокс)
Абдулазиз Абдурахмонов (-86 кг, бокс)
Равшанжон Солиев (+92 кг, бокс)
Дилмурод Холмамадов (-71 кг, самбо)
Ибодат Агажонова (-54 кг, самбо)
Шахризода Исматуллаева (-50 кг, каратэ)
Диёра Хуррамова (-55 кг, каратэ)
Мухаммадкодир Обобакиров (-67 кг, каратэ)
Бронзовые медали также у сборной по футзалу.
Ранее мы сообщали, что женская сборная Узбекистана по боксу завоевала в Минске 12 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.
Медальный зачет возглавляет Россия, за ней — Беларусь, на почетном третьем месте сборная Узбекистана.
Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.