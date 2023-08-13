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II Игры стран СНГ: боксеры из Узбекистана завоевали золото
II Игры стран СНГ: боксеры из Узбекистана завоевали золото
Спортсмены из Узбекистана также завоевали медали в соревнованиях по самбо, каратэ и футзалу
2023-08-13T09:32+0500
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спорт
узбекистан
беларусь
ii игры стран снг
игры стран снг
бокс
медали
футзал
золото
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В финальном бою все 7 боксеров из Узбекистана, вышедших на ринг, победили и стали лидерами в общекомандном зачете, сообщает НОК. Кроме того, медали также завоевали в соревнованиях по самбо, каратэ и футзалу.Медалисты:золото:серебро:Гулсевар Урокова (-50 кг, самбо)бронза:Бронзовые медали также у сборной по футзалу.Ранее мы сообщали, что женская сборная Узбекистана по боксу завоевала в Минске 12 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. Медальный зачет возглавляет Россия, за ней — Беларусь, на почетном третьем месте сборная Узбекистана.Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
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узбекистан спорт бокс беларусь минск ii игры стран снг медали золото серебро бронза самбо каратэ футзал общекомандный зачет медальный зачет самандар олимов абдуллох мадаминов бобурбек бобожонов шавкатжон болтаев фазлиддин эркинбоев джавохир умматалиев халимжон мамасолиев нурбек тураев севинч рахимова гулсевар урокова собиржон тастанов миралижон мавлонов шохрух абдумаликов муродбек бахриддинов абдулазиз абдурахмонов равшанжон солиев дилмурод холмамадов ибодат агажонова шахризода исматуллаева диёра хуррамова мухаммадкодир обобакиров

II Игры стран СНГ: боксеры из Узбекистана завоевали золото

09:32 13.08.2023 (обновлено: 09:36 13.08.2023)
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Спортсмены из Узбекистана также завоевали медали в соревнованиях по самбо, каратэ и футзалу.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В финальном бою все 7 боксеров из Узбекистана, вышедших на ринг, победили и стали лидерами в общекомандном зачете, сообщает НОК.
Кроме того, медали также завоевали в соревнованиях по самбо, каратэ и футзалу.
Медалисты:
золото:
Самандар Олимов (-54 кг, бокс)
Абдуллох Мадаминов (-60 кг, бокс)
Бобурбек Бобожонов (-63,5 кг, бокс)
Шавкатжон Болтаев (-71 кг, бокс)
Фазлиддин Эркинбоев(-75 кг, бокс)
Джавохир Умматалиев (-80 кг, бокс)
Халимжон Мамасолиев (-92 кг, бокс)
Нурбек Тураев (+98 кг, самбо)
Севинч Рахимова (-55 кг, каратэ)
серебро:
Гулсевар Урокова (-50 кг, самбо)
бронза:
Собиржон Тастанов (-48 кг, бокс)
Миралижон Мавлонов (-51 кг, бокс)
Шохрух Абдумаликов (-57 кг, бокс)
Муродбек Бахриддинов (-67 кг, бокс)
Абдулазиз Абдурахмонов (-86 кг, бокс)
Равшанжон Солиев (+92 кг, бокс)
Дилмурод Холмамадов (-71 кг, самбо)
Ибодат Агажонова (-54 кг, самбо)
Шахризода Исматуллаева (-50 кг, каратэ)
Диёра Хуррамова (-55 кг, каратэ)
Мухаммадкодир Обобакиров (-67 кг, каратэ)
Бронзовые медали также у сборной по футзалу.
Ранее мы сообщали, что женская сборная Узбекистана по боксу завоевала в Минске 12 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.
Медальный зачет возглавляет Россия, за ней — Беларусь, на почетном третьем месте сборная Узбекистана.
Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
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