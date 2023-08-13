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II Игры стран СНГ: боксеры из Узбекистана завоевали золото

II Игры стран СНГ: боксеры из Узбекистана завоевали золото

Спортсмены из Узбекистана также завоевали медали в соревнованиях по самбо, каратэ и футзалу

2023-08-13T09:32+0500

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2023-08-13T09:36+0500

спорт

узбекистан

беларусь

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игры стран снг

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футзал

золото

серебро

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В финальном бою все 7 боксеров из Узбекистана, вышедших на ринг, победили и стали лидерами в общекомандном зачете, сообщает НОК. Кроме того, медали также завоевали в соревнованиях по самбо, каратэ и футзалу.Медалисты:золото:серебро:Гулсевар Урокова (-50 кг, самбо)бронза:Бронзовые медали также у сборной по футзалу.Ранее мы сообщали, что женская сборная Узбекистана по боксу завоевала в Минске 12 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. Медальный зачет возглавляет Россия, за ней — Беларусь, на почетном третьем месте сборная Узбекистана.Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.

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