https://uz.sputniknews.ru/20230813/navoiyskaya-oblast-sozdaniye-fotoelektrostantsiya-industrialnaya-zona-37802626.html
В Навоийской области создадут фотоэлектростанцию и индустриальную зону
В Навоийской области создадут фотоэлектростанцию и индустриальную зону
Соответствующие соглашения подписаны в рамках визита делегации Навоийской области в Китай. 13.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-13T12:40+0500
2023-08-13T12:40+0500
2023-08-13T12:44+0500
узбекистан
пекин
китай
солнечная электростанция
индустриальная зона
делегация
навоийская область
сотрудничество
бизнес-форум
соглашение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24938738_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_59abec0b8d4a1b6c01f196c0a5b68ff5.png
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Навоийской области появятся солнечная фотоэлектростанция и индустриальная зона, сообщает ИА "Дунё". Соглашения подписали с тремя китайскими компаниями в рамках бизнес-форума, прошедшего в посольстве Узбекистана в Пекине.Участникам подробно рассказали об экспортных возможностях и инвестиционном потенциале Навоийской области. Китайские компании пригласили широко использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах данного региона. Глава одной из китайских компаний Лу Юань отметил, что сотрудничество между Узбекистаном и Китаем поднялось на уровень всестороннего стратегического партнерства, налажены дружеские отношения, тесные торгово-экономические обмены, благодаря этому реализуются взаимовыгодные проекты в различных областях.В форуме приняли участие руководители торгово-промышленных палат Китая, крупных компаний и организаций.В рамках визита, делегация Навоийской области посетила ряд китайских провинций и городов, провела взаимовыгодные переговоры и встречи.
узбекистан
навоийская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24938738_100:0:1180:810_1920x0_80_0_0_a39bd8ef49d61f51916d059d4d86421f.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, пекин, китай, солнечная электростанция, индустриальная зона, делегация, навоийская область, сотрудничество, бизнес-форум, соглашение
узбекистан, пекин, китай, солнечная электростанция, индустриальная зона, делегация, навоийская область, сотрудничество, бизнес-форум, соглашение
В Навоийской области создадут фотоэлектростанцию и индустриальную зону
12:40 13.08.2023 (обновлено: 12:44 13.08.2023)
Соответствующие соглашения подписаны в рамках визита делегации Навоийской области в Китай.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
В Навоийской области появятся солнечная фотоэлектростанция и индустриальная зона, сообщает ИА "Дунё"
. Соглашения подписали с тремя китайскими компаниями в рамках бизнес-форума, прошедшего в посольстве Узбекистана в Пекине.
Участникам подробно рассказали об экспортных возможностях и инвестиционном потенциале Навоийской области. Китайские компании пригласили широко использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах данного региона.
"Мы рекомендовали многим крупным китайским предприятиям инвестировать в Узбекистан. На бизнес-форуме мы получили исчерпывающую информацию о данном регионе. Известно, что Навоийская область имеет большие преимущества в сфере строительных материалов и минеральных ресурсов. Мы надеемся в будущем представить больше китайских компаний в Узбекистане", — выступая на форуме, отметил вице-президент Китайской торговой палаты по электромеханической продукции Лю Чунь.
Глава одной из китайских компаний Лу Юань отметил, что сотрудничество между Узбекистаном и Китаем поднялось на уровень всестороннего стратегического партнерства, налажены дружеские отношения, тесные торгово-экономические обмены, благодаря этому реализуются взаимовыгодные проекты в различных областях.
В форуме приняли участие руководители торгово-промышленных палат Китая, крупных компаний и организаций.
В рамках визита, делегация Навоийской области посетила ряд китайских провинций и городов, провела взаимовыгодные переговоры и встречи.