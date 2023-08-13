https://uz.sputniknews.ru/20230813/navoiyskaya-oblast-sozdaniye-fotoelektrostantsiya-industrialnaya-zona-37802626.html

В Навоийской области создадут фотоэлектростанцию и индустриальную зону

В Навоийской области создадут фотоэлектростанцию и индустриальную зону

Соответствующие соглашения подписаны в рамках визита делегации Навоийской области в Китай. 13.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-13T12:40+0500

2023-08-13T12:40+0500

2023-08-13T12:44+0500

узбекистан

пекин

китай

солнечная электростанция

индустриальная зона

делегация

навоийская область

сотрудничество

бизнес-форум

соглашение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24938738_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_59abec0b8d4a1b6c01f196c0a5b68ff5.png

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Навоийской области появятся солнечная фотоэлектростанция и индустриальная зона, сообщает ИА "Дунё". Соглашения подписали с тремя китайскими компаниями в рамках бизнес-форума, прошедшего в посольстве Узбекистана в Пекине.Участникам подробно рассказали об экспортных возможностях и инвестиционном потенциале Навоийской области. Китайские компании пригласили широко использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах данного региона. Глава одной из китайских компаний Лу Юань отметил, что сотрудничество между Узбекистаном и Китаем поднялось на уровень всестороннего стратегического партнерства, налажены дружеские отношения, тесные торгово-экономические обмены, благодаря этому реализуются взаимовыгодные проекты в различных областях.В форуме приняли участие руководители торгово-промышленных палат Китая, крупных компаний и организаций.В рамках визита, делегация Навоийской области посетила ряд китайских провинций и городов, провела взаимовыгодные переговоры и встречи.

узбекистан

навоийская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, пекин, китай, солнечная электростанция, индустриальная зона, делегация, навоийская область, сотрудничество, бизнес-форум, соглашение