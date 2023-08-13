https://uz.sputniknews.ru/20230813/pogoda-tashkent-13-avgust-2023-37787564.html
Отдохнем от жары — прогноз погоды в Ташкенте на 13 августа
Отдохнем от жары — прогноз погоды в Ташкенте на 13 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в воскресенье.
2023-08-13T05:07+0500
2023-08-13T05:07+0500
2023-08-13T05:07+0500
погода
погода в ташкенте
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с, к вечеру может усилиться до 10-12 м/с. Температура днем 30-32 градуса тепла.
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погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет
погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет
Отдохнем от жары — прогноз погоды в Ташкенте на 13 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
В Ташкенте сегодня будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с, к вечеру может усилиться до 10-12 м/с. Температура днем 30-32 градуса тепла.