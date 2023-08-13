https://uz.sputniknews.ru/20230813/produkty-svoystva-vrach-rekomendatsii-37789234.html
Какие продукты имеют лечебный эффект
Какие продукты имеют лечебный эффект
Диетолог: стакан воды может снять головную боль.
2023-08-13T07:09+0500
2023-08-13T07:09+0500
2023-08-13T07:09+0500
это интересно
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О продуктах, имеющих лечебный эффект рассказала специалист по функциональному питанию Тамара Синько радио Sputnik.По ее словам, при головной боли поможет стакан воды. Ведь если не потреблять в течение дня определенного количества воды, кровь становится гуще и мозг испытывает нехватку кислорода.Кроме того, нутрициолог посоветовала при болезненной менструации за неделю до цикла есть грецкие орехи.Также специалист объяснила, в чем польза имбиря при простуде.Кроме того, она рекомендовала при дискомфорте в суставах включить в рацион рыбу, а при дисбактериозе — непастеризованный йогурт.Врач добавила, что он будет действовать, как обезболивающее, но только при условии, что человек хорошо переносит молочную продукцию.Ранее врач рассказал о том, как приучить себя пить больше воды.
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мнение эксперта это интересно продукты заболевания здоровье еда вода
мнение эксперта это интересно продукты заболевания здоровье еда вода
Какие продукты имеют лечебный эффект
Диетолог: стакан воды может снять головную боль.
О продуктах, имеющих лечебный эффект рассказала специалист по функциональному питанию Тамара Синько радио Sputnik.
По ее словам, при головной боли поможет стакан воды. Ведь если не потреблять в течение дня определенного количества воды, кровь становится гуще и мозг испытывает нехватку кислорода.
Кроме того, нутрициолог посоветовала при болезненной менструации за неделю до цикла есть грецкие орехи.
Также специалист объяснила, в чем польза имбиря при простуде.
"Он снимает болезненный фон, притупляет ломоту в теле. Можно принимать отвар из имбиря или просто рассасывать его под языком", – отметила Синько.
Кроме того, она рекомендовала при дискомфорте в суставах включить в рацион рыбу, а при дисбактериозе — непастеризованный йогурт.
Врач добавила, что он будет действовать, как обезболивающее, но только при условии, что человек хорошо переносит молочную продукцию.