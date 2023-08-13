https://uz.sputniknews.ru/20230813/produkty-svoystva-vrach-rekomendatsii-37789234.html

Какие продукты имеют лечебный эффект

Какие продукты имеют лечебный эффект

Диетолог: стакан воды может снять головную боль.

2023-08-13T07:09+0500

2023-08-13T07:09+0500

2023-08-13T07:09+0500

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О продуктах, имеющих лечебный эффект рассказала специалист по функциональному питанию Тамара Синько радио Sputnik.По ее словам, при головной боли поможет стакан воды. Ведь если не потреблять в течение дня определенного количества воды, кровь становится гуще и мозг испытывает нехватку кислорода.Кроме того, нутрициолог посоветовала при болезненной менструации за неделю до цикла есть грецкие орехи.Также специалист объяснила, в чем польза имбиря при простуде.Кроме того, она рекомендовала при дискомфорте в суставах включить в рацион рыбу, а при дисбактериозе — непастеризованный йогурт.Врач добавила, что он будет действовать, как обезболивающее, но только при условии, что человек хорошо переносит молочную продукцию.Ранее врач рассказал о том, как приучить себя пить больше воды.

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2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мнение эксперта это интересно продукты заболевания здоровье еда вода