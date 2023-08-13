https://uz.sputniknews.ru/20230813/uzbekistan-sfera-stroitelstvo-novyy-etap-mirziyoyev-37809662.html

В Узбекистане в сфере строительства начался новый этап — Мирзиёев

В Узбекистане в сфере строительства начался новый этап — Мирзиёев

В Узбекистане второе воскресенье августа — День работников сферы строительства

2023-08-13T14:46+0500

2023-08-13T14:46+0500

2023-08-13T14:52+0500

узбекистан

строительство

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

новый узбекистан

строитель

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. С профессиональным праздником всех строителей страны поздравил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Строительная отрасль, как и другие сферы, стремительно развивается, в ней активно внедряются новые технологии и инновации, самые передовые архитектурные решения, говорится в сообщении.В последние годы в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в более чем 1 500 селах и махаллях республики осуществлена огромная работа по строительству и благоустройству дорожной и транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей, объектов социальной сферы.Сегодня есть все основания сказать, что в стране в сфере строительства начался новый этап, подчеркивается в сообщении. Прежде всего это укрепление ее правовой и материально-технической базы, появление во всех регионах республики все новых строительных организаций, работающих на основе передовых технологий и подходов, ускоренное развитие производства строительных материалов, создание системы профильной подготовки квалифицированных кадров.Как отмечается в сообщении, в центре внимания государства и впредь будут находиться вопросы усиления общественного контроля на всех этапах строительства, повышения его качества и эффективности посредством широкого внедрения в сферу современных информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий труда и жизни строителей, их всестроннего стимулирования.

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