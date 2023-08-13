https://uz.sputniknews.ru/20230813/uzbekistan-sfera-stroitelstvo-novyy-etap-mirziyoyev-37809662.html
В Узбекистане в сфере строительства начался новый этап — Мирзиёев
В Узбекистане в сфере строительства начался новый этап — Мирзиёев
В Узбекистане второе воскресенье августа — День работников сферы строительства
2023-08-13T14:46+0500
2023-08-13T14:46+0500
2023-08-13T14:52+0500
узбекистан
строительство
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
новый узбекистан
строитель
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. С профессиональным праздником всех строителей страны поздравил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Строительная отрасль, как и другие сферы, стремительно развивается, в ней активно внедряются новые технологии и инновации, самые передовые архитектурные решения, говорится в сообщении.В последние годы в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в более чем 1 500 селах и махаллях республики осуществлена огромная работа по строительству и благоустройству дорожной и транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей, объектов социальной сферы.Сегодня есть все основания сказать, что в стране в сфере строительства начался новый этап, подчеркивается в сообщении. Прежде всего это укрепление ее правовой и материально-технической базы, появление во всех регионах республики все новых строительных организаций, работающих на основе передовых технологий и подходов, ускоренное развитие производства строительных материалов, создание системы профильной подготовки квалифицированных кадров.Как отмечается в сообщении, в центре внимания государства и впредь будут находиться вопросы усиления общественного контроля на всех этапах строительства, повышения его качества и эффективности посредством широкого внедрения в сферу современных информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий труда и жизни строителей, их всестроннего стимулирования.
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узбекистан второе воскресенье август день работников сферы строительства строительство поздравление новый узбекистан строительная отрасль развитие внедрение новые технологии инновации архитектурные решения янги узбекистон
узбекистан второе воскресенье август день работников сферы строительства строительство поздравление новый узбекистан строительная отрасль развитие внедрение новые технологии инновации архитектурные решения янги узбекистон
В Узбекистане в сфере строительства начался новый этап — Мирзиёев
14:46 13.08.2023 (обновлено: 14:52 13.08.2023)
В Узбекистане второе воскресенье августа — День работников сферы строительства.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
С профессиональным праздником всех строителей страны поздравил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства
.
Строительная отрасль, как и другие сферы, стремительно развивается, в ней активно внедряются новые технологии и инновации, самые передовые архитектурные решения, говорится в сообщении.
"За прошедшие семь лет объемы строительства в стране многократно возросли — с 30 триллионов сумов в 2016 году до 131 триллиона сумов в 2022 году, а в первой половине этого года достигли 68 триллионов сумов. Все это говорит о том, какой большой путь прошли наши строители за короткий период", — отметил президент в своем поздравлении.
В последние годы в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в более чем 1 500 селах и махаллях республики осуществлена огромная работа по строительству и благоустройству дорожной и транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей, объектов социальной сферы.
"И такая работа последовательно продолжается исходя из потребностей населения. Это также подтверждает тот факт, что в нынешнем году на массивах "Янги Узбекистон" и в районах, где данный вопрос особенно актуален, ведется строительство жилья в общей сложности на 90 тысяч квартир", — говорится в сообщении.
Сегодня есть все основания сказать, что в стране в сфере строительства начался новый этап, подчеркивается в сообщении. Прежде всего это укрепление ее правовой и материально-технической базы, появление во всех регионах республики все новых строительных организаций, работающих на основе передовых технологий и подходов, ускоренное развитие производства строительных материалов, создание системы профильной подготовки квалифицированных кадров.
"Исходя из важных и актуальных задач, поставленных в Стратегии развития Нового Узбекистана, мы вместе с вами начали большую работу по дальнейшему углублению реформ в сфере, созданию генеральных планов и проектов градостроительства на основе новых принципов. В частности, формируются программы совершенствования системы государственного управления в области урбанизации и разработки для населенных пунктов соответствующей градостроительной документации на 2023–2027 годы", — сказал глава государства в своем поздравлении.
Как отмечается в сообщении, в центре внимания государства и впредь будут находиться вопросы усиления общественного контроля на всех этапах строительства, повышения его качества и эффективности посредством широкого внедрения в сферу современных информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий труда и жизни строителей, их всестроннего стимулирования.