https://uz.sputniknews.ru/20230814/armiya-2023-forum-pokaz-trofeynaya-texnika-nato-37829919.html

"Армия-2023": на форуме планируют показать трофейную технику НАТО

"Армия-2023": на форуме планируют показать трофейную технику НАТО

Трофейная западная техника — захваченная российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине

2023-08-14T12:46+0500

2023-08-14T12:46+0500

2023-08-14T12:52+0500

россия

украина

спецоперация

танк

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техника

военная техника

нато

запад

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" организаторы продемонстрируют трофейную западную технику, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.Он уточнил, что в экспозиции можно будет увидеть несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.Российские военные в зоне спецоперации захватили в том числе танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.В холдинге "Высокоточные комплексы" отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники. По словам источника РИА Новости, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.

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