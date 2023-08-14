https://uz.sputniknews.ru/20230814/armiya-2023-forum-pokaz-trofeynaya-texnika-nato-37829919.html
"Армия-2023": на форуме планируют показать трофейную технику НАТО
"Армия-2023": на форуме планируют показать трофейную технику НАТО
Трофейная западная техника — захваченная российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине
2023-08-14T12:46+0500
2023-08-14T12:46+0500
2023-08-14T12:52+0500
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спецоперация
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техника
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нато
запад
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" организаторы продемонстрируют трофейную западную технику, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.Он уточнил, что в экспозиции можно будет увидеть несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.Российские военные в зоне спецоперации захватили в том числе танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.В холдинге "Высокоточные комплексы" отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники. По словам источника РИА Новости, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.
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россия украина трофейная техника нато запад международный военно-технический форум армия-2023 российские военнослужащие специальная военная операция западная бронетехника боевая машина пехота
россия украина трофейная техника нато запад международный военно-технический форум армия-2023 российские военнослужащие специальная военная операция западная бронетехника боевая машина пехота
"Армия-2023": на форуме планируют показать трофейную технику НАТО
12:46 14.08.2023 (обновлено: 12:52 14.08.2023)
Трофейная западная техника — захваченная российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" организаторы продемонстрируют трофейную западную технику, сообщает РИА Новости
со ссылкой на информированный источник.
"В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине", — рассказал собеседник агентству.
Он уточнил, что в экспозиции можно будет увидеть несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.
Российские военные в зоне спецоперации захватили в том числе танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.
В холдинге "Высокоточные комплексы
" отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники. По словам источника РИА Новости, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.
Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.