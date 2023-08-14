https://uz.sputniknews.ru/20230814/eaes-promyshlennost-rost-statistika-37839703.html

Во всех странах ЕАЭС вырос объем промышленного производства

Во всех странах ЕАЭС вырос объем промышленного производства

Наибольший рост за первое полугодие 2023 года отмечен в Беларуси.

2023-08-14T16:42+0500

2023-08-14T16:42+0500

2023-08-14T16:42+0500

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. За первое полугодие 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе вырос 2,8%, сообщает Евразийская экономическая комиссия.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства по странам составил:Евразийский экономический союз - экономическое объединение стран, созданное в 1994 году. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация. С 2020 года Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС.

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