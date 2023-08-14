https://uz.sputniknews.ru/20230814/eaes-promyshlennost-rost-statistika-37839703.html
Во всех странах ЕАЭС вырос объем промышленного производства
Во всех странах ЕАЭС вырос объем промышленного производства
Наибольший рост за первое полугодие 2023 года отмечен в Беларуси.
2023-08-14T16:42+0500
2023-08-14T16:42+0500
2023-08-14T16:42+0500
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. За первое полугодие 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе вырос 2,8%, сообщает Евразийская экономическая комиссия.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства по странам составил:Евразийский экономический союз - экономическое объединение стран, созданное в 1994 году. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация. С 2020 года Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС.
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евразийский экономический союз еаэс промышленное производство рост евразийская экономическая комиссия еэк статистика беларусь россия армения кыргызстан казахстан
евразийский экономический союз еаэс промышленное производство рост евразийская экономическая комиссия еэк статистика беларусь россия армения кыргызстан казахстан
Во всех странах ЕАЭС вырос объем промышленного производства
Наибольший рост за первое полугодие 2023 года отмечен в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
За первое полугодие 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе вырос 2,8%, сообщает
Евразийская экономическая комиссия.
"В январе-июне 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 102,8% к уровню января-июня 2022 года", - говорится в сообщении ЕЭК.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства по странам составил:
Евразийский экономический союз - экономическое объединение стран, созданное в 1994 году. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация. С 2020 года Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС.