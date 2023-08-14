https://uz.sputniknews.ru/20230814/kyrgyzstan-prekrascheniye-podacha-voda-kazaxstan-kirovskoye-vodoxranilischye-37821039.html
Кыргызстан прекратил подачу воды Казахстану из Кировского водохранилища
Кыргызстан прекратил подачу воды Казахстану из Кировского водохранилища
Подачу воды прекратили с 10 августа. Как отмечают в Минсельхозе КР, водность источников Таласской долины остается очень низкой
2023-08-14T10:17+0500
2023-08-14T10:17+0500
2023-08-14T11:00+0500
кыргызстан
казахстан
вода
кировское водохранилище
таласская долина
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Со второй декады августа Кыргызстан прекратил подачу воды по реке Талас в Казахстан, рассказали в Министерстве сельского хозяйства КР, сообщает Sputnik Кыргызстан.Вододеление с Казахстаном проводят в соответствии с графиками водозаборов, которые ежегодно разрабатывают до начала вегетационного периода, но в этом году утвердили только в июне с "учетом ситуации с низкой водностью источников".В июле в Бишкеке состоялась встреча представителей двух стран, занимающихся вопросами вододеления по рекам Чу и Талас. Казахстанцы сообщили о тяжелой водохозяйственной обстановке в бассейне реки Талас из-за подачи поливной воды в Жамбылскую область и попросили увеличить подачу с Кировского водохранилища с 18 июля по 31 июля до 45 кубометров в секунду, хотя по подписанному графику должны были получать 40 кубометров в секунду. Кыргызская сторона сообщила об аналогичной поливной ситуации в Чуйской и Таласской областях. Там создали спецштабы, разработали графики водооборота. Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин и директор Службы водных ресурсов при Минсельхозе КР Алмазбек Сокеев подписали протокол, согласно которому со второй декады августа Казахстану не будут подавать воду по реке Талас.
казахстан
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кыргызстан казахстан вода подача воды водность источников таласская долина министерство сельского хозяйства кировское водохранилище вододеление график водозаборов
кыргызстан казахстан вода подача воды водность источников таласская долина министерство сельского хозяйства кировское водохранилище вододеление график водозаборов
Кыргызстан прекратил подачу воды Казахстану из Кировского водохранилища
10:17 14.08.2023 (обновлено: 11:00 14.08.2023)
Подачу воды прекратили с 10 августа. Как отмечают в Минсельхозе КР, водность источников Таласской долины остается очень низкой.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
Со второй декады августа Кыргызстан прекратил подачу воды по реке Талас в Казахстан, рассказали в Министерстве сельского хозяйства КР, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
Вододеление с Казахстаном проводят в соответствии с графиками водозаборов, которые ежегодно разрабатывают до начала вегетационного периода, но в этом году утвердили только в июне с "учетом ситуации с низкой водностью источников".
В июле в Бишкеке состоялась встреча представителей двух стран, занимающихся вопросами вододеления по рекам Чу и Талас. Казахстанцы сообщили о тяжелой водохозяйственной обстановке в бассейне реки Талас из-за подачи поливной воды в Жамбылскую область и попросили увеличить подачу с Кировского водохранилища с 18 июля по 31 июля до 45 кубометров в секунду, хотя по подписанному графику должны были получать 40 кубометров в секунду. Кыргызская сторона сообщила об аналогичной поливной ситуации в Чуйской и Таласской областях. Там создали спецштабы, разработали графики водооборота.
"Казахскую сторону уведомили, что при расходе 45 кубометров в секунду к 1 августа доля РК составит 3,54 кубометра в секунду и при расходе 10 кубометров в секунду будет исчерпана к 4 августа. Казахстанцы не отказались от своей просьбы. Кыргызстан экономил свой лимит водозабора путем введения графика водооборота, хотя фермеры КР также остро нуждались в поливной воде. Вплоть до сегодняшнего дня водность источников Таласской долины остается очень низкой", — говорится в релизе.
Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин и директор Службы водных ресурсов при Минсельхозе КР Алмазбек Сокеев подписали протокол, согласно которому со второй декады августа Казахстану не будут подавать воду по реке Талас.
"При условии увеличения приточности в Кировском водохранилище будет рассмотрен вопрос сбора воды для Казахстана. На сегодня приток воды в водохранилище составляет один кубометр в секунду, увеличения приточности не наблюдается. В 2022 году поступление воды составляло 13,7 кубометра в секунду. У Казахстана есть возможность получать воду из русла Таласа по коллекторно-дренажной сети вдоль границы в размере от 5 до 8 метров в секунду", — объяснили в Минсельхозе.