https://uz.sputniknews.ru/20230814/kyrgyzstan-prekrascheniye-podacha-voda-kazaxstan-kirovskoye-vodoxranilischye-37821039.html

Кыргызстан прекратил подачу воды Казахстану из Кировского водохранилища

Кыргызстан прекратил подачу воды Казахстану из Кировского водохранилища

Подачу воды прекратили с 10 августа. Как отмечают в Минсельхозе КР, водность источников Таласской долины остается очень низкой

2023-08-14T10:17+0500

2023-08-14T10:17+0500

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кыргызстан

казахстан

вода

кировское водохранилище

таласская долина

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Со второй декады августа Кыргызстан прекратил подачу воды по реке Талас в Казахстан, рассказали в Министерстве сельского хозяйства КР, сообщает Sputnik Кыргызстан.Вододеление с Казахстаном проводят в соответствии с графиками водозаборов, которые ежегодно разрабатывают до начала вегетационного периода, но в этом году утвердили только в июне с "учетом ситуации с низкой водностью источников".В июле в Бишкеке состоялась встреча представителей двух стран, занимающихся вопросами вододеления по рекам Чу и Талас. Казахстанцы сообщили о тяжелой водохозяйственной обстановке в бассейне реки Талас из-за подачи поливной воды в Жамбылскую область и попросили увеличить подачу с Кировского водохранилища с 18 июля по 31 июля до 45 кубометров в секунду, хотя по подписанному графику должны были получать 40 кубометров в секунду. Кыргызская сторона сообщила об аналогичной поливной ситуации в Чуйской и Таласской областях. Там создали спецштабы, разработали графики водооборота. Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин и директор Службы водных ресурсов при Минсельхозе КР Алмазбек Сокеев подписали протокол, согласно которому со второй декады августа Казахстану не будут подавать воду по реке Талас.

казахстан

кировское водохранилище

таласская долина

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