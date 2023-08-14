https://uz.sputniknews.ru/20230814/otstavki-naznacheniya-uzbekistanye-za-nedelyu-7-po-14-avgusta-37824744.html
Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 7 по 14 августа
Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 7 по 14 августа
Sputnik собрал громкие назначения и увольнения руководителей различных ведомств республики за прошедшую неделю. 14.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-14T11:36+0500
2023-08-14T11:36+0500
2023-08-14T11:36+0500
узбекистан
назначения
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ТранспортЖавлонбек Умарходжаев назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "Uzbekistan Airports". Но этом посту он сменил Рано Джураеву, которая руководила организацией с 2021 по 2023 годы.Икром Наримов назначен на должность Транспортного прокурора республики. Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора города Ташкента.Силовые структурыГенерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения. Ранее Назармухамедов был начальником УВД Хорезмской области.Старшие советники юстиции Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов назначены заместителями генерального прокурора Узбекистана. Ранее Тухтабаев занимал должность начальника управления Генпрокуратуры, а Хатамов был прокурором Самаркандской области.Умирбек Мадрахимов, Маруфхон Ходжаев и Мурадкасым Эшназаров назначены прокурорами Наманганской, Андижанской и Самаркандской областей соответственно.ХокимиятАлишер Халилов стал хокимом Кургантепинского района Андижанской области. До назначения он работал помощником хокима Андижанской области по вопросам развития местной промышленности.Эркин Мухитдинов стал хокимом Ахангаранского района Ташкентской области. Экс-хокима Абдурасула Абдуллаева освободили от этой должности в связи с переходом на другую работу.ЗдравоохранениеАлишер Шадманов назначен первым заместителем министра здравоохранения. В 2017-2020 годах он работал министром здравоохранения. С 2020 года Алишер Шадманов исполняет обязанности ректора Ташкентской медицинской академии.МинэкономфинИлхом Норкулов стал первым замминистра, до этого он был заместителем министра;Ахадбек Хайдаров — заместитель министра, до этого был заместителем министра сельского хозяйства;Абдулазиз Хайдаров — заместитель министра, до этого был директором Пенсионного фонда при министерстве;Отабек Фозилкаримов — заместитель министра, до этого был заместителем министра здравоохранения;Бобур Ходжаев — заместитель министра, до этого был заведующим сектором Администрации президента по развитию банковско-финансовой, налоговой сфер и сокращению "теневой экономики;Жасур Каршибаев — заместитель министра, о предыдущем месте работы не сообщают.Кроме того, Муродбек Атаджанов назначен руководителем Казначейской службы при министерстве.А Эркин Рустамов и Дилшод Султанов освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу.
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узбекистан, назначения
Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 7 по 14 августа
Sputnik собрал громкие назначения и увольнения руководителей различных ведомств республики за прошедшую неделю.
Жавлонбек Умарходжаев назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "Uzbekistan Airports". Но этом посту он сменил Рано Джураеву
, которая руководила организацией с 2021 по 2023 годы.
Икром Наримов назначен на должность Транспортного прокурора республики. Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора города Ташкента.
Генерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения. Ранее Назармухамедов был начальником УВД Хорезмской области.
Старшие советники юстиции Шерзод Тухтабаев
и Жахонгир Хатамов
назначены заместителями генерального прокурора Узбекистана. Ранее Тухтабаев занимал должность начальника управления Генпрокуратуры, а Хатамов был прокурором Самаркандской области.
Умирбек Мадрахимов, Маруфхон Ходжаев и Мурадкасым Эшназаров назначены прокурорами Наманганской, Андижанской и Самаркандской областей соответственно.
Алишер Халилов стал хокимом Кургантепинского района Андижанской области. До назначения он работал помощником хокима Андижанской области по вопросам развития местной промышленности.
Эркин Мухитдинов стал хокимом Ахангаранского района Ташкентской области. Экс-хокима Абдурасула Абдуллаева освободили от этой должности в связи с переходом на другую работу.
Алишер Шадманов назначен первым заместителем министра здравоохранения. В 2017-2020 годах он работал министром здравоохранения. С 2020 года Алишер Шадманов исполняет обязанности ректора Ташкентской медицинской академии.
Илхом Норкулов стал первым замминистра, до этого он был заместителем министра;
Ахадбек Хайдаров — заместитель министра, до этого был заместителем министра сельского хозяйства;
Абдулазиз Хайдаров — заместитель министра, до этого был директором Пенсионного фонда при министерстве;
Отабек Фозилкаримов — заместитель министра, до этого был заместителем министра здравоохранения;
Бобур Ходжаев — заместитель министра, до этого был заведующим сектором Администрации президента по развитию банковско-финансовой, налоговой сфер и сокращению "теневой экономики;
Жасур Каршибаев — заместитель министра, о предыдущем месте работы не сообщают.
Кроме того, Муродбек Атаджанов назначен руководителем Казначейской службы при министерстве.
А Эркин Рустамов и Дилшод Султанов освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу.