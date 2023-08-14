https://uz.sputniknews.ru/20230814/rf-za-nedelyu-otrazila-15-atak-lnr-37847405.html

Войска РФ за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону

Войска РФ за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону

Об этом заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

2023-08-14T18:55+0500

2023-08-14T18:55+0500

2023-08-14T19:03+0500

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ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Российские военные за неделю отразили 15 попыток украинских формирований прорвать линию российской обороны в Луганской Народной Республике, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. В частности, отбиты атаки на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка, Волчеяровка – Ивано-Дарьевка.Всего на этих участках за неделю при атаках противника были убиты и ранены более 200 украинских военнослужащих, уничтожено более 15 единиц украинской артиллерии и минометов, в том числе 155-миллиметровая гаубица М-777, пять единиц бронетехники, склады боеприпасов, сообщил Пасечник.По его словам, в результате успешных наступательных действий военнослужащих ВС РФ противник вынужден был отступить с занимаемых рубежей и на участках, где наступает российская армия, потерял до 40 человек. "Подразделения 2-го армейского корпуса совместно с подразделениями спецназа "Ахмат" продолжают с успехом защищать рубежи Луганской Народной Республики", - подытожил Пасечник.

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