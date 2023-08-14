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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230814/rf-za-nedelyu-otrazila-15-atak-lnr-37847405.html
Войска РФ за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону
Войска РФ за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону
Об этом заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
2023-08-14T18:55+0500
2023-08-14T19:03+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
лнр
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Российские военные за неделю отразили 15 попыток украинских формирований прорвать линию российской обороны в Луганской Народной Республике, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. В частности, отбиты атаки на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка, Волчеяровка – Ивано-Дарьевка.Всего на этих участках за неделю при атаках противника были убиты и ранены более 200 украинских военнослужащих, уничтожено более 15 единиц украинской артиллерии и минометов, в том числе 155-миллиметровая гаубица М-777, пять единиц бронетехники, склады боеприпасов, сообщил Пасечник.По его словам, в результате успешных наступательных действий военнослужащих ВС РФ противник вынужден был отступить с занимаемых рубежей и на участках, где наступает российская армия, потерял до 40 человек. "Подразделения 2-го армейского корпуса совместно с подразделениями спецназа "Ахмат" продолжают с успехом защищать рубежи Луганской Народной Республики", - подытожил Пасечник.
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россия спецоперация специальная военная операция сво луганская народная республика лнр всу атаки потери врио губернатора леонид пасечник
россия спецоперация специальная военная операция сво луганская народная республика лнр всу атаки потери врио губернатора леонид пасечник

Войска РФ за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону

18:55 14.08.2023 (обновлено: 19:03 14.08.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2023
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Об этом заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Российские военные за неделю отразили 15 попыток украинских формирований прорвать линию российской обороны в Луганской Народной Республике, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
"Российские защитники за предыдущую неделю отразили более 15 попыток вооруженных формирований Украины прорваться на территорию Луганской Народной Республики. Проявляя высокий уровень слаженности действий, наши подразделения не только успешно отразили все агрессивные выпады противника, но и нанесли ощутимые удары по местам размещения личного состава, складам боеприпасов и скоплениям техники в ближнем тылу врага", - сообщил Пасечник.
В частности, отбиты атаки на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка, Волчеяровка – Ивано-Дарьевка.
Всего на этих участках за неделю при атаках противника были убиты и ранены более 200 украинских военнослужащих, уничтожено более 15 единиц украинской артиллерии и минометов, в том числе 155-миллиметровая гаубица М-777, пять единиц бронетехники, склады боеприпасов, сообщил Пасечник.

"Благодаря организованной работе специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 27 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР", - добавил он.

По его словам, в результате успешных наступательных действий военнослужащих ВС РФ противник вынужден был отступить с занимаемых рубежей и на участках, где наступает российская армия, потерял до 40 человек.

"Подразделения 2-го армейского корпуса совместно с подразделениями спецназа "Ахмат" продолжают с успехом защищать рубежи Луганской Народной Республики", - подытожил Пасечник.

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