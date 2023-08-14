https://uz.sputniknews.ru/20230814/rossiya-nato-blef-ucheniya-37857094.html

Россия раскусила блеф НАТО

Россия раскусила блеф НАТО

Военные учения Североатлантического альянса в составе двух с половиной сотен солдат из Люксембурга (да, как выяснилось, там тоже есть армия) и Франции стартуют сегодня на румынском полигоне Бабадаг.

2023-08-14T21:21+0500

2023-08-14T21:21+0500

2023-08-14T21:21+0500

колумнисты

нато

люксембург

франция

россия

учения

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Цель любых маневров — не только улучшение боевого слаживания, но и желание произвести впечатление на потенциального противника, то есть на российскую армию. Вторую по огневой мощности и боеспособности в мире, как сообщило на днях профильное издание, пишет колумнист РИА Новости.И если нам назойливо бросает военный вызов Люксембург, самое время посмотреть на то, как в принципе сегодня выглядит политика НАТО в Европе. Про то, как натовское начальство блефовало, обещая "не расширяться на Восток", известно. Тогда блеф требовался, чтобы ввести в заблуждение потенциального стратегического противника. Но оказалось, что тактика картежника мелкого пошиба сегодня натовцами используется и в отношениях с теми странами, которые вроде бы организация поддерживает, которым помогает и которых, как наивные люди считали, она могла оборонять от "злодеев-диктаторов" или будет защищать от "агрессивного русского медведя".Хотя в начавшихся натовских маневрах в Румынии первую скрипку играет Люксембург (не шутка), это декорум. В НАТО вступают, чтобы прикрыться США. А Вашингтону только этого и надо. Полный контроль над прибившимися под зонтик — и безжалостность к желающим примкнуть. Об этом напомнил Джеффри Сакс, когда-то любимчик всей глобалистской элиты, ныне ставший парией, поскольку профессор экономики жжет так, что мало не кажется никому.В США возмущены тем, что у России новый союзникСакс заявил, что, во-первых, "США считают Украину своим трофеем", но на этом не остановился, добавив, что намерены превратить ее "во второй Афганистан". Трофей или не трофей — не так интересно, поскольку это для нас очевидно последние лет пятнадцать, а вот про "европейский Афганистан" — тезис небезынтересный.И, при всей неожиданности аналогии, довольно точный, хоть и резкий.Мы же помним события 22-летней давности, когда коалиция отправилась в Афганистан наводить порядок (про повод и причину — в другой раз), притаскивая его силой в демократический рай. Способы демократизации — ковровые авиабомбардировки и интенсивные артобстрелы — были невероятно кровавыми. Американцы вели себя как беспредельщики, выпуская ракеты тогда, когда хотели, туда, куда хотели, и по тем, по кому хотели. Свадьба, деревенский праздник, шествие — неважно было ни разу. Стреляли ведь по тем, кто неамериканцы и неевропейцы, чья жизнь не имеет вообще никакого значения. И никакой роли не играло, что и побочными потерями, и жертвами friendly fire становились и лояльные западникам граждане и гражданки. Кстати, мы их видели, когда они хватались за шасси натовских бортов, на которых военные из, как говорят, самых мощных армий мира, давали деру из Кабульского аэропорта ровно два года назад.Двадцать лет принуждения к прогрессу и западным "ценностям" обернулись хаосом и полным военно-политическим фиаско. Власть, что жила на западные же деньги, с тем, что ей не удалось растратить, сумела подсуетиться, эвакуировавшись с чемоданами банкнот. Позорный финал — потому что противник был недооценен.В случае нынешнего кризиса (и тут слова Сакса более чем справедливы) Америка и ее европейские ландскнехты, к числу которых себя относит и Украина, произошло ровно то же самое. Словно программа застыла в давней матрице: недооценка потенциала противника, на этот раз — России. Такое же презрение к российскому обществу и к его идеалам, а как результат — цепочка поражений. И политических, и военных. И в экономике, и на поле боя.Цель наступления ВС России на Купянском направлении — освобождение ХарьковаСкорее рано, чем поздно (электоральный календарь ни в Америке, ни в ЕС прокси-война с нами поменять не в силах), НАТО придется с Украины убегать. Побросав "Леопарды", "Брэдли", "Абрамсы" и "Пэтриоты". Последнее, о чем западники будут думать, уходя с Украины, то есть лишая ее финансовой и военной поддержки, так это о чужой для них стране. Которая в результате их грязного авантюризма, спесиво называемого "геополитикой", окажется разрушенной. И оставленной в одиночестве. В чистом, как говорится, поле.Второй Афганистан практически у дверей НАТО со всеми полагающимися поражению атрибутами — это то, о чем Россия многократно предупреждала, не произнося "Афганистан" из благородства и определенной эмпатии, дабы не вызывать очередной приступ посттравматического синдрома. При этом, конечно, было ясно, что собеседники играют краплеными картами и, главное, блефуют, говоря, что это "по правилам". Но, как известно, кудри этих незадачливых игроков за несколько лет успели примелькаться. Картежников не стали бить. Им ответили делом, заметив, что блеф раскусили, и не оставив кудрявой НАТО никакого выбора, кроме как бежать, поручив оборону флангов военным из Люксембурга.Вертолетная динамика России — приговор ВСУ и НАТО

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франция

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Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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нато учения люксембург франция россия блеф