https://uz.sputniknews.ru/20230814/studenty-mediki-stipendiya-inostrannyy-yazyk-37852293.html

В Узбекистане студентам-медикам будут давать стипендию за знание языков

В Узбекистане студентам-медикам будут давать стипендию за знание языков

Получить дополнительные выплаты смогут учащиеся вузов и медицинских техникумов.

2023-08-14T20:05+0500

2023-08-14T20:05+0500

2023-08-14T20:05+0500

узбекистан

общество

медики

студенты

стипендия

язык

министерство здравоохранения узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Узбекистане появилась дополнительная стипендия для студентов, владеющих иностранным языком на высоком уровне, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Соответствующий приказ подписал 11 августа министр здравоохранения.Выплата начнет действовать уже с 2023-2024 учебного года. Поощрять ею будут студентов медицинских вузов и техникумов, имеющих международно признанный сертификат по английскому, немецкому или французскому языку с результатом не ниже уровня С1. Выплачивать стипендию в размере трех БРВ (базовая расчетная величина, в настоящее время равна 300 тыс. сумов) будут ежемесячно в дополнение к обычным выплатам на протяжении всего срока действия сертификата.Для назначения стипендии ректоры вузов и техникумов должны будут ежеквартально подавать списки в Департамент науки и образования министерства.Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в 9 медицинских вузах республики обучается 56 студентов с высоким знанием иностранных языков.

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