https://uz.sputniknews.ru/20230814/studenty-mediki-stipendiya-inostrannyy-yazyk-37852293.html
В Узбекистане студентам-медикам будут давать стипендию за знание языков
В Узбекистане студентам-медикам будут давать стипендию за знание языков
Получить дополнительные выплаты смогут учащиеся вузов и медицинских техникумов.
2023-08-14T20:05+0500
2023-08-14T20:05+0500
2023-08-14T20:05+0500
узбекистан
общество
медики
студенты
стипендия
язык
министерство здравоохранения узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Узбекистане появилась дополнительная стипендия для студентов, владеющих иностранным языком на высоком уровне, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Соответствующий приказ подписал 11 августа министр здравоохранения.Выплата начнет действовать уже с 2023-2024 учебного года. Поощрять ею будут студентов медицинских вузов и техникумов, имеющих международно признанный сертификат по английскому, немецкому или французскому языку с результатом не ниже уровня С1. Выплачивать стипендию в размере трех БРВ (базовая расчетная величина, в настоящее время равна 300 тыс. сумов) будут ежемесячно в дополнение к обычным выплатам на протяжении всего срока действия сертификата.Для назначения стипендии ректоры вузов и техникумов должны будут ежеквартально подавать списки в Департамент науки и образования министерства.Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в 9 медицинских вузах республики обучается 56 студентов с высоким знанием иностранных языков.
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узбекистан общество медики студенты медицинских вузов техникумов дополнительная стипендия знание иностранных языков английский немецкий французский сертификат
узбекистан общество медики студенты медицинских вузов техникумов дополнительная стипендия знание иностранных языков английский немецкий французский сертификат
В Узбекистане студентам-медикам будут давать стипендию за знание языков
Получить дополнительные выплаты смогут учащиеся вузов и медицинских техникумов.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
В Узбекистане появилась дополнительная стипендия для студентов, владеющих иностранным языком на высоком уровне, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Соответствующий приказ подписал 11 августа министр здравоохранения.
Выплата начнет действовать уже с 2023-2024 учебного года. Поощрять ею будут студентов медицинских вузов и техникумов, имеющих международно признанный сертификат по английскому, немецкому или французскому языку с результатом не ниже уровня С1. Выплачивать стипендию в размере трех БРВ (базовая расчетная величина, в настоящее время равна 300 тыс. сумов) будут ежемесячно в дополнение к обычным выплатам на протяжении всего срока действия сертификата.
Для назначения стипендии ректоры вузов и техникумов должны будут ежеквартально подавать списки в Департамент науки и образования министерства.
Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в 9 медицинских вузах республики обучается 56 студентов с высоким знанием иностранных языков.