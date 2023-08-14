https://uz.sputniknews.ru/20230814/tashkent-teploseti-audit-sankt-peterburg-37852016.html
Эксперты из Санкт-Петербурга помогут провести аудит теплосетей Ташкента
Эксперты из Санкт-Петербурга помогут провести аудит теплосетей Ташкента
Оператор теплоснабжения столицы планирует завершить техническое обследование почти 1,5 тысячи километров тепловых коммуникаций к марту 2024 года.
2023-08-14T19:51+0500
2023-08-14T19:51+0500
2023-08-14T20:04+0500
узбекистан
общество
теплоснабжение
россия
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Специалисты из Санкт-Петербурга помогут провести технический аудит тепловых сетей Ташкента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Veolia Energy Tashkent - оператора теплоснабжения столицы.Пресс-служба компании разместила объявление о наборе местных специалистов для проведения техаудита городских тепловых сетей.Компания планирует завершить техническую проверку почти 1,5 тысячи километров тепловых коммуникаций к марту 2024 года.В сентябре 2022 года французская Veolia получила от властей Узбекистана в концессию на 30 лет систему теплоснабжения Ташкента, в течение двух лет будет реализован пилотный проект в двух районах столицы. В рамках проекта планируется модернизировать 181 котельную, установить 28 тысяч тепловых пунктов, реконструировать 841,1 километра существующих и проложить 575,6 километра новых сетей.По расчетам хокимията Ташкента, проект позволит за 30 лет сэкономить природный газ, электроэнергию и воду на 13,5 трлн сумов, снизить потери тепла с 44% до 20% и уменьшить кредиторскую задолженность предприятий теплоснабжения Ташкента.
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узбекистан ташкент общество теплоснабжение теплосети аудит технический специалисты россия санкт-петербург veola energy tashkent
узбекистан ташкент общество теплоснабжение теплосети аудит технический специалисты россия санкт-петербург veola energy tashkent
Эксперты из Санкт-Петербурга помогут провести аудит теплосетей Ташкента
19:51 14.08.2023 (обновлено: 20:04 14.08.2023)
Оператор теплоснабжения столицы планирует завершить техническое обследование почти 1,5 тысячи километров тепловых коммуникаций к марту 2024 года.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Специалисты из Санкт-Петербурга помогут провести технический аудит тепловых сетей Ташкента, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу компании Veolia Energy Tashkent - оператора теплоснабжения столицы.
Пресс-служба компании разместила объявление о наборе местных специалистов для проведения техаудита городских тепловых сетей.
"Вы получите опыт работы в международной компании и проведения технического аудита от специалистов из Санкт-Петербурга", - говорится в объявлении.
Компания планирует завершить техническую проверку почти 1,5 тысячи километров тепловых коммуникаций к марту 2024 года.
В сентябре 2022 года французская Veolia получила от властей Узбекистана в концессию на 30 лет систему теплоснабжения Ташкента, в течение двух лет будет реализован пилотный проект в двух районах столицы. В рамках проекта планируется модернизировать 181 котельную, установить 28 тысяч тепловых пунктов, реконструировать 841,1 километра существующих и проложить 575,6 километра новых сетей.
По расчетам хокимията Ташкента, проект позволит за 30 лет сэкономить природный газ, электроэнергию и воду на 13,5 трлн сумов, снизить потери тепла с 44% до 20% и уменьшить кредиторскую задолженность предприятий теплоснабжения Ташкента.