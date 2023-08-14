https://uz.sputniknews.ru/20230814/tashkent-teploseti-audit-sankt-peterburg-37852016.html

Эксперты из Санкт-Петербурга помогут провести аудит теплосетей Ташкента

Эксперты из Санкт-Петербурга помогут провести аудит теплосетей Ташкента

Оператор теплоснабжения столицы планирует завершить техническое обследование почти 1,5 тысячи километров тепловых коммуникаций к марту 2024 года.

2023-08-14T19:51+0500

2023-08-14T19:51+0500

2023-08-14T20:04+0500

узбекистан

общество

теплоснабжение

россия

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Специалисты из Санкт-Петербурга помогут провести технический аудит тепловых сетей Ташкента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Veolia Energy Tashkent - оператора теплоснабжения столицы.Пресс-служба компании разместила объявление о наборе местных специалистов для проведения техаудита городских тепловых сетей.Компания планирует завершить техническую проверку почти 1,5 тысячи километров тепловых коммуникаций к марту 2024 года.В сентябре 2022 года французская Veolia получила от властей Узбекистана в концессию на 30 лет систему теплоснабжения Ташкента, в течение двух лет будет реализован пилотный проект в двух районах столицы. В рамках проекта планируется модернизировать 181 котельную, установить 28 тысяч тепловых пунктов, реконструировать 841,1 километра существующих и проложить 575,6 километра новых сетей.По расчетам хокимията Ташкента, проект позволит за 30 лет сэкономить природный газ, электроэнергию и воду на 13,5 трлн сумов, снизить потери тепла с 44% до 20% и уменьшить кредиторскую задолженность предприятий теплоснабжения Ташкента.

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