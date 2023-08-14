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https://uz.sputniknews.ru/20230814/uzbekistan-most-napadeniye-na-jurnalistov-37858202.html
В Узбекистане уволили сотрудника, напавшего на журналистов
В Узбекистане уволили сотрудника, напавшего на журналистов
Начальник мостроительного отряда обматерил и несколько раз ударил оператора телеканала, снимавшего репортаж об обрушении балок строящегося моста.
2023-08-14T22:34+0500
2023-08-14T23:36+0500
узбекистан
общество
происшествия
мост
ташкент
аэропорт ташкента
узбекистон темир йуллари
журналисты
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Ташкенте уволили строителя, напавшего на журналистов, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".В понедельник в социальных сетях распространилось видео, где работник строительной компании матерится и нападает на журналиста и оператора телеканала Zo’rTV, снимавших репортаж об обрушении участка строящегося моста, ведущего в аэропорт Ташкента. Департамент безопасности объектов транспорта и туризма МВД проводит проверку по данному факту. Пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций республики осудило агрессию в адрес журналистов.Осудили агрессию против журналистов и в Национальном информационном агентстве Узбекистана (УзА).Как мы сообщали ранее, в субботу произошло обрушение пяти балок строящегося моста перед Международным аэропортом Ташкента. По данным властей, причина обрушения – неосторожность при работе с бетонными конструкциями. Транспортная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело по факту обрушения. В качестве подозреваемых задержаны трое должностных лиц.О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео.Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.
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узбекистан мост обрушение международный аэропорт ташкента узбекистон темир йуллари сотрудник нападение на журналиста оператора уволен
узбекистан мост обрушение международный аэропорт ташкента узбекистон темир йуллари сотрудник нападение на журналиста оператора уволен

В Узбекистане уволили сотрудника, напавшего на журналистов

22:34 14.08.2023 (обновлено: 23:36 14.08.2023)
© SputnikОбъектив, иллюстративное фото
Объектив, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2023
© Sputnik
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Начальник мостроительного отряда обматерил и несколько раз ударил оператора телеканала, снимавшего репортаж об обрушении балок строящегося моста.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Ташкенте уволили строителя, напавшего на журналистов, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".
В понедельник в социальных сетях распространилось видео, где работник строительной компании матерится и нападает на журналиста и оператора телеканала Zo’rTV, снимавших репортаж об обрушении участка строящегося моста, ведущего в аэропорт Ташкента.
"Руководство АО "Узбекистон темир йуллари" решительно осуждает действия начальника 67-го мостостроительного отряда треста "Коприкхурилиш" Н. Эшниязова, применившего насилие в отношении представителей СМИ. Сообщаем вам, что в связи с этой ситуацией была немедленно сформирована рабочая группа, и сегодня Н. Эшниязов был уволен на основании соответствующих статей Трудового кодекса", - говорится в сообщении пресс-службы.
Департамент безопасности объектов транспорта и туризма МВД проводит проверку по данному факту. Пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций республики осудило агрессию в адрес журналистов.
"Агентство решительно осуждает любые притеснения работников СМИ, препятствующие журналистской деятельности. Соответственно, Агентство направило официальное обращение в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять справедливое решение, исходя из своих полномочий", - говорится в сообщении, распространенном агентством.
Осудили агрессию против журналистов и в Национальном информационном агентстве Узбекистана (УзА).
"В свою очередь, Национальное информационное агентство Узбекистана – УзА решительно осуждает случаи грубого противодействия работе журналистов. Уверены, что данный вопрос будет полностью и объективно расследован правоохранительными органами и приняты правовые меры", - говорится в сообщении агентства.
Как мы сообщали ранее, в субботу произошло обрушение пяти балок строящегося моста перед Международным аэропортом Ташкента. По данным властей, причина обрушения – неосторожность при работе с бетонными конструкциями. Транспортная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело по факту обрушения. В качестве подозреваемых задержаны трое должностных лиц.
О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео.
Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.
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