https://uz.sputniknews.ru/20230814/uzbekistan-most-napadeniye-na-jurnalistov-37858202.html

В Узбекистане уволили сотрудника, напавшего на журналистов

В Узбекистане уволили сотрудника, напавшего на журналистов

Начальник мостроительного отряда обматерил и несколько раз ударил оператора телеканала, снимавшего репортаж об обрушении балок строящегося моста.

2023-08-14T22:34+0500

2023-08-14T22:34+0500

2023-08-14T23:36+0500

узбекистан

общество

происшествия

мост

ташкент

аэропорт ташкента

узбекистон темир йуллари

журналисты

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Ташкенте уволили строителя, напавшего на журналистов, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".В понедельник в социальных сетях распространилось видео, где работник строительной компании матерится и нападает на журналиста и оператора телеканала Zo’rTV, снимавших репортаж об обрушении участка строящегося моста, ведущего в аэропорт Ташкента. Департамент безопасности объектов транспорта и туризма МВД проводит проверку по данному факту. Пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций республики осудило агрессию в адрес журналистов.Осудили агрессию против журналистов и в Национальном информационном агентстве Узбекистана (УзА).Как мы сообщали ранее, в субботу произошло обрушение пяти балок строящегося моста перед Международным аэропортом Ташкента. По данным властей, причина обрушения – неосторожность при работе с бетонными конструкциями. Транспортная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело по факту обрушения. В качестве подозреваемых задержаны трое должностных лиц.О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео.Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.

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