https://uz.sputniknews.ru/20230814/zelenskiy-priznal-otvetstvennost-za-popytku-atakovat-krymskiy-most-37824447.html
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, ее сбили
2023-08-14T11:34+0500
2023-08-14T11:34+0500
2023-08-14T11:36+0500
россия
владимир зеленский
украина
всу
спецоперация россии по защите донбасса
атака
крымский мост
крымский мост
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Владимир Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале, признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу, сообщает РИА Новости.В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.О том, что возле Крымского моста сбили две ракеты мы сообщали ранее. Система ПВО РФ сбила ракеты ВСУ в районе Керченского пролива, мост не поврежден.
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россия украина всу зеленский ответственность попытка атака крымский мост
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
11:34 14.08.2023 (обновлено: 11:36 14.08.2023)
В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, ее сбили.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
Владимир Зеленский на видео
, опубликованном в его телеграм-канале, признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу, сообщает РИА Новости
.
"Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе "очень красноречивое задымление на Крымском мосту", — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины
атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ
подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.
О том, что возле Крымского моста сбили две ракеты
мы сообщали ранее. Система ПВО РФ сбила ракеты ВСУ в районе Керченского пролива, мост не поврежден.