https://uz.sputniknews.ru/20230814/zelenskiy-priznal-otvetstvennost-za-popytku-atakovat-krymskiy-most-37824447.html

Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост

Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост

В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, ее сбили

2023-08-14T11:34+0500

2023-08-14T11:34+0500

2023-08-14T11:36+0500

россия

владимир зеленский

украина

всу

спецоперация россии по защите донбасса

атака

крымский мост

крымский мост

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Владимир Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале, признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу, сообщает РИА Новости.В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.О том, что возле Крымского моста сбили две ракеты мы сообщали ранее. Система ПВО РФ сбила ракеты ВСУ в районе Керченского пролива, мост не поврежден.

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