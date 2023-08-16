https://uz.sputniknews.ru/20230816/rossiya-luna-25-obgon-chandrayan-indiya-37917952.html

Российская"Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"

Российская"Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"

Первая в истории современной России межпланетная станция преодолела большую часть до Луны и теперь находится на 50 км ближе к ней, чем индийский лунный посадочный модуль, запущенный месяц назад.

2023-08-16T16:15+0500

2023-08-16T16:15+0500

2023-08-16T17:10+0500

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"луна-25"

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Межпланетная станция "Луна-25" в среду днем оказалась ближе к спутнику Земли, чем запущенный за месяц до этого индийский аппарат "Чандраян-3", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома “Восточный” в 2.11 мск 11 августа.Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат "Луна-24", отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году.Индийскую автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" запустили в космос 14 июля, на лунную орбиту она вышла 5 августа. Станция провела маневр по сближению с Луной 14 августа, снизив орбиту до 50 и 177 километров в перигее и апогее. Индийское космическое агентство сообщило спустя два дня о подготовке к спуску станции к Луне и снизило орбиту до 153 и 163 километров. Посадку "Чандраяна" ожидают 23 августа.Ранее Sputnik сообщал о том, что система "Луна-25" будет передавать данные онлайн до конца миссии.

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