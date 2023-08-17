https://uz.sputniknews.ru/20230817/kakuyu-dolyu-v-eksporte-uzbekistana-zanimayut-strany-eaes-37945203.html

Какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС

Какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС

Большая часть экспорта традиционно приходится на Российскую Федерацию — $1,2 млрд

2023-08-17T16:52+0500

2023-08-17T16:52+0500

2023-08-17T16:52+0500

узбекистан

еаэс

экспорт

россия

армения

беларусь

казахстан

кыргызстан

договор

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. За первое полугодие 2023 года Узбекистан экспортировал в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров и услуг более чем на $2 млрд. Таковы данные Агентства статистики за январь — июнь этого года.Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС составил почти $7,4 млрд (рост 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них объем экспорта составил $2,4 млрд. На страны ЕАЭС приходится 19,9 % экспорта Узбекистана.Большая часть экспорта традиционно приходится на Россию — $1,2 млрд. Это почти двукратное увеличение по сравнению с 2020 годом ($663 млн).Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики. С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.

https://uz.sputniknews.ru/20230816/yeaes-strany-ekonomika-rost-37915508.html

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