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Какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС
Какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС
Большая часть экспорта традиционно приходится на Российскую Федерацию — $1,2 млрд
2023-08-17T16:52+0500
2023-08-17T16:52+0500
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экспорт
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. За первое полугодие 2023 года Узбекистан экспортировал в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров и услуг более чем на $2 млрд. Таковы данные Агентства статистики за январь — июнь этого года.Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС составил почти $7,4 млрд (рост 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них объем экспорта составил $2,4 млрд. На страны ЕАЭС приходится 19,9 % экспорта Узбекистана.Большая часть экспорта традиционно приходится на Россию — $1,2 млрд. Это почти двукратное увеличение по сравнению с 2020 годом ($663 млн).Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики. С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.
https://uz.sputniknews.ru/20230816/yeaes-strany-ekonomika-rost-37915508.html
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узбекистан россия еаэс экспорт товары январь июнь внешнеторговый оборот первое полугодие армения беларусь казахстан кыргызстан
узбекистан россия еаэс экспорт товары январь июнь внешнеторговый оборот первое полугодие армения беларусь казахстан кыргызстан

Какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС

16:52 17.08.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвежие овощи. Архивное фото
Свежие овощи. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Большая часть экспорта традиционно приходится на Российскую Федерацию — $1,2 млрд.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. За первое полугодие 2023 года Узбекистан экспортировал в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров и услуг более чем на $2 млрд. Таковы данные Агентства статистики за январь — июнь этого года.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС составил почти $7,4 млрд (рост 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них объем экспорта составил $2,4 млрд. На страны ЕАЭС приходится 19,9 % экспорта Узбекистана.
Большая часть экспорта традиционно приходится на Россию — $1,2 млрд. Это почти двукратное увеличение по сравнению с 2020 годом ($663 млн).
Экспорт из Узбекистана в страны ЕАЭС инфографика - Sputnik Узбекистан
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.
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