https://uz.sputniknews.ru/20230817/kakuyu-dolyu-v-eksporte-uzbekistana-zanimayut-strany-eaes-37945203.html
Какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС
Какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС
Большая часть экспорта традиционно приходится на Российскую Федерацию — $1,2 млрд
2023-08-17T16:52+0500
2023-08-17T16:52+0500
2023-08-17T16:52+0500
узбекистан
еаэс
экспорт
россия
армения
беларусь
казахстан
кыргызстан
договор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30129454_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b12d6651db8c13e1969a9f8ae5de252.jpg
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. За первое полугодие 2023 года Узбекистан экспортировал в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров и услуг более чем на $2 млрд. Таковы данные Агентства статистики за январь — июнь этого года.Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС составил почти $7,4 млрд (рост 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них объем экспорта составил $2,4 млрд. На страны ЕАЭС приходится 19,9 % экспорта Узбекистана.Большая часть экспорта традиционно приходится на Россию — $1,2 млрд. Это почти двукратное увеличение по сравнению с 2020 годом ($663 млн).Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики. С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.
https://uz.sputniknews.ru/20230816/yeaes-strany-ekonomika-rost-37915508.html
узбекистан
россия
армения
беларусь
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30129454_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_286a8dc558c87d3254b27edfdb5456c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия еаэс экспорт товары январь июнь внешнеторговый оборот первое полугодие армения беларусь казахстан кыргызстан
узбекистан россия еаэс экспорт товары январь июнь внешнеторговый оборот первое полугодие армения беларусь казахстан кыргызстан
Какую долю в экспорте Узбекистана занимают страны ЕАЭС
Большая часть экспорта традиционно приходится на Российскую Федерацию — $1,2 млрд.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
За первое полугодие 2023 года Узбекистан экспортировал в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров и услуг более чем на $2 млрд. Таковы данные Агентства статистики
за январь — июнь этого года.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС составил почти $7,4 млрд (рост 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них объем экспорта составил $2,4 млрд. На страны ЕАЭС приходится 19,9 % экспорта Узбекистана.
Большая часть экспорта традиционно приходится на Россию — $1,2 млрд. Это почти двукратное увеличение по сравнению с 2020 годом ($663 млн).
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.