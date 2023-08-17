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Мирзиёев принял главу МИД Казахстана
Мирзиёев принял главу МИД Казахстана
Глава государства обсудил с Муратом Нуртлеу расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.
2023-08-17T19:56+0500
2023-08-17T19:56+0500
2023-08-17T19:56+0500
узбекистан
политика
казахстан
шавкат мирзиёев
мид
мурат нуртлеу
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили сотрудничество на уровне парламентов, правительств, региональных администраций, бизнеса и общественности двух стран, а также результаты работы межправительственной комиссии.Глава государства также обсудил с Муратом Нуртлеу развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.Ранее Мурат Нуртлеу встретился также с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.Министры посетили технопарк в Ташкенте и обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации.Напомним, глава МИД Казахстана прибыл в Ташкент накануне. В программе визита — различные встречи, направленные на достижение более высоких результатов в укреплении узбекско-казахстанских сотрудничества.
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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев казахстан министр иностранных дел мурат нуртлеу встреча визит сотрудничество
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев казахстан министр иностранных дел мурат нуртлеу встреча визит сотрудничество
Мирзиёев принял главу МИД Казахстана
Глава государства обсудил с Муратом Нуртлеу расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, их наполнения новым практическим содержанием", - говорится в сообщении пресс-службы.
Стороны обсудили сотрудничество на уровне парламентов, правительств, региональных администраций, бизнеса и общественности двух стран, а также результаты работы межправительственной комиссии.
Глава государства также обсудил с Муратом Нуртлеу развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Ранее Мурат Нуртлеу встретился также с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
"Вместе с моим дорогим коллегой Е.П. Муратом Нуртлеу мы подписали Программу сотрудничества между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Казахстана на 2024-2025 годы, направленную на обогащение наших связей ощутимыми результатами. Программа охватывает все направления обширной узбекско-казахстанской повестки дня", - написал Саидов в своем Telegram-канале.
Министры посетили
технопарк в Ташкенте и обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации.
Напомним, глава МИД Казахстана прибыл
в Ташкент накануне. В программе визита — различные встречи, направленные на достижение более высоких результатов в укреплении узбекско-казахстанских сотрудничества.