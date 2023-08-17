https://uz.sputniknews.ru/20230817/mirziyoev-nurtleu-vstrecha-37967114.html

Мирзиёев принял главу МИД Казахстана

Мирзиёев принял главу МИД Казахстана

Глава государства обсудил с Муратом Нуртлеу расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

2023-08-17T19:56+0500

2023-08-17T19:56+0500

2023-08-17T19:56+0500

узбекистан

политика

казахстан

шавкат мирзиёев

мид

мурат нуртлеу

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили сотрудничество на уровне парламентов, правительств, региональных администраций, бизнеса и общественности двух стран, а также результаты работы межправительственной комиссии.Глава государства также обсудил с Муратом Нуртлеу развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.Ранее Мурат Нуртлеу встретился также с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.Министры посетили технопарк в Ташкенте и обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации.Напомним, глава МИД Казахстана прибыл в Ташкент накануне. В программе визита — различные встречи, направленные на достижение более высоких результатов в укреплении узбекско-казахстанских сотрудничества.

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