https://uz.sputniknews.ru/20230817/mirziyoyev-prezentatsiya-proyekt-aeroport-tashkent-vostochnyy-37932203.html
Аэропорт “Ташкент-Восточный” сократится на 130 гектаров — проект показали президенту
Аэропорт “Ташкент-Восточный” сократится на 130 гектаров — проект показали президенту
В прошлом месяце президент Узбекистана поручил внести коррективы в генплан аэропорта.
2023-08-17T08:20+0500
2023-08-17T08:20+0500
2023-08-17T08:27+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
проект
экономика
общество
аэропорт "ташкент-восточный"
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Обновление аэропорта “Ташкент-Восточный” — в числе проектов в области транспорта, энергетики и промышленности, накануне представленных Шавкату Мирзиёеву , сообщает пресс-служба президента.В прошлом месяце глава республики ознакомился с ходом его строительства. На основе данных им поручений генеральный план аэропорта доработали. Общая площадь комплекса сократится на 130 гектаров, что позволит снизить расходы на его содержание.В настоящее время построили взлетно-посадочную полосу протяженностью 4 километра. В аэропорту будут два терминала — для гостей высокого уровня и для бизнес-авиации, а также стоянка на 25 самолетов, ангары, административные и обслуживающие здания.Аэропорт также оборудуют современными радиотехническими и метеорологическими системами класса III-А по стандартам ICAO, позволяющими совершать взлет и посадку даже при неблагоприятных погодных условиях.В столице Узбекистана ускоренными темпами идет строительство мостов, дорог и зданий. Ранее Sputnik рассказал о том, какие объекты появятся в городе в ближайшее время.
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экономика общество узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев презентация проект аэропорт "ташкент-восточный"
экономика общество узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев презентация проект аэропорт "ташкент-восточный"
Аэропорт “Ташкент-Восточный” сократится на 130 гектаров — проект показали президенту
08:20 17.08.2023 (обновлено: 08:27 17.08.2023)
В прошлом месяце Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом его строительства и поручил внести коррективы в генплан аэропорта.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Обновление аэропорта “Ташкент-Восточный” — в числе проектов в области транспорта, энергетики и промышленности, накануне представленных Шавкату Мирзиёеву , сообщает пресс-служба
президента.
В прошлом месяце глава республики ознакомился с ходом его строительства. На основе данных им поручений генеральный план аэропорта доработали. Общая площадь комплекса сократится на 130 гектаров, что позволит снизить расходы на его содержание.
В настоящее время построили взлетно-посадочную полосу протяженностью 4 километра. В аэропорту будут два терминала — для гостей высокого уровня и для бизнес-авиации, а также стоянка на 25 самолетов, ангары, административные и обслуживающие здания.
Аэропорт также оборудуют современными радиотехническими и метеорологическими системами класса III-А по стандартам ICAO, позволяющими совершать взлет и посадку даже при неблагоприятных погодных условиях.
В столице Узбекистана ускоренными темпами идет строительство мостов, дорог и зданий. Ранее Sputnik
рассказал о том, какие объекты появятся в городе в ближайшее время.