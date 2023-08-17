https://uz.sputniknews.ru/20230817/mirziyoyev-prezentatsiya-proyekt-aeroport-tashkent-vostochnyy-37932203.html

Аэропорт “Ташкент-Восточный” сократится на 130 гектаров — проект показали президенту

Аэропорт “Ташкент-Восточный” сократится на 130 гектаров — проект показали президенту

В прошлом месяце президент Узбекистана поручил внести коррективы в генплан аэропорта.

2023-08-17T08:20+0500

2023-08-17T08:20+0500

2023-08-17T08:27+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

проект

экономика

общество

аэропорт "ташкент-восточный"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37931241_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9490453d4e91fdb6c05771c1bff0dae2.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Обновление аэропорта “Ташкент-Восточный” — в числе проектов в области транспорта, энергетики и промышленности, накануне представленных Шавкату Мирзиёеву , сообщает пресс-служба президента.В прошлом месяце глава республики ознакомился с ходом его строительства. На основе данных им поручений генеральный план аэропорта доработали. Общая площадь комплекса сократится на 130 гектаров, что позволит снизить расходы на его содержание.В настоящее время построили взлетно-посадочную полосу протяженностью 4 километра. В аэропорту будут два терминала — для гостей высокого уровня и для бизнес-авиации, а также стоянка на 25 самолетов, ангары, административные и обслуживающие здания.Аэропорт также оборудуют современными радиотехническими и метеорологическими системами класса III-А по стандартам ICAO, позволяющими совершать взлет и посадку даже при неблагоприятных погодных условиях.В столице Узбекистана ускоренными темпами идет строительство мостов, дорог и зданий. Ранее Sputnik рассказал о том, какие объекты появятся в городе в ближайшее время.

узбекистан

аэропорт "ташкент-восточный"

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика общество узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев презентация проект аэропорт "ташкент-восточный"