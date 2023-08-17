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https://uz.sputniknews.ru/20230817/moskva-proyekt-obrazovatelnaya-kollaboratsiya-bibliotek-sodrujestva-37933511.html
Библиотекари из Узбекистана приехали в Москву в рамках международного проекта — фото
Библиотекари из Узбекистана приехали в Москву в рамках международного проекта — фото
Молодые специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Сербии поделились наработками и рассказали о работе библиотечных учреждений в своих странах.
2023-08-17T09:16+0500
2023-08-17T09:54+0500
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”, сообщает Россотрудничество.В рамках программы "Новое поколение” в российскую столицу приехали молодые специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Сербии.В Российской государственной библиотеке им представили национальные проекты, посвященные экосистеме российских библиотек, куда входит более 1000 учреждений в регионах и малых городах, а также рассказали о национальной электронной библиотеке.Также они побывали в Российской государственной детской библиотеке и Российской государственной библиотеке для молодежи. Ранее Sputnik сообщал о том, что Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики.
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россия москва сотрудничество библиотека общество культура узбекистан азербайджан армения беларусь казахстан кыргызстан таджикистан сербия фото
россия москва сотрудничество библиотека общество культура узбекистан азербайджан армения беларусь казахстан кыргызстан таджикистан сербия фото

Библиотекари из Узбекистана приехали в Москву в рамках международного проекта — фото

09:16 17.08.2023 (обновлено: 09:54 17.08.2023)
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества” - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2023
© пресс-служба Россотрудничества
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Молодые специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Сербии поделились наработками и рассказали о деятельности библиотечных учреждений в своих странах.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”, сообщает Россотрудничество.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества” - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2023
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
В рамках программы "Новое поколение” в российскую столицу приехали молодые специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Сербии.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества” - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2023
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
В Российской государственной библиотеке им представили национальные проекты, посвященные экосистеме российских библиотек, куда входит более 1000 учреждений в регионах и малых городах, а также рассказали о национальной электронной библиотеке.
“Иностранных специалистов заинтересовал порядок подключения к цифровой базе данных, которая включает книги, рукописи, документы, ноты и многое другое. Молодые профессионалы поделились наработками и рассказали о работе учреждений в своих странах”, — говорится в сообщении.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества” - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2023
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества” - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2023
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
Также они побывали в Российской государственной детской библиотеке и Российской государственной библиотеке для молодежи.
Ранее Sputnik сообщал о том, что Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики.
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