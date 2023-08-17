https://uz.sputniknews.ru/20230817/moskva-proyekt-obrazovatelnaya-kollaboratsiya-bibliotek-sodrujestva-37933511.html

Библиотекари из Узбекистана приехали в Москву в рамках международного проекта — фото

Библиотекари из Узбекистана приехали в Москву в рамках международного проекта — фото

Молодые специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Сербии поделились наработками и рассказали о работе библиотечных учреждений в своих странах.

2023-08-17T09:16+0500

2023-08-17T09:16+0500

2023-08-17T09:54+0500

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”, сообщает Россотрудничество.В рамках программы "Новое поколение” в российскую столицу приехали молодые специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Сербии.В Российской государственной библиотеке им представили национальные проекты, посвященные экосистеме российских библиотек, куда входит более 1000 учреждений в регионах и малых городах, а также рассказали о национальной электронной библиотеке.Также они побывали в Российской государственной детской библиотеке и Российской государственной библиотеке для молодежи. Ранее Sputnik сообщал о том, что Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики.

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