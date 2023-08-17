Библиотекари из Узбекистана приехали в Москву в рамках международного проекта — фото
09:16 17.08.2023 (обновлено: 09:54 17.08.2023)
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
Молодые специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Сербии поделились наработками и рассказали о деятельности библиотечных учреждений в своих странах.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”, сообщает Россотрудничество.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
В рамках программы "Новое поколение” в российскую столицу приехали молодые специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Сербии.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
В Российской государственной библиотеке им представили национальные проекты, посвященные экосистеме российских библиотек, куда входит более 1000 учреждений в регионах и малых городах, а также рассказали о национальной электронной библиотеке.
“Иностранных специалистов заинтересовал порядок подключения к цифровой базе данных, которая включает книги, рукописи, документы, ноты и многое другое. Молодые профессионалы поделились наработками и рассказали о работе учреждений в своих странах”, — говорится в сообщении.
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
© пресс-служба РоссотрудничестваВ Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
В Москве стартовал Международный проект “Образовательная коллаборация библиотек Содружества”
© пресс-служба Россотрудничества
Также они побывали в Российской государственной детской библиотеке и Российской государственной библиотеке для молодежи.
Ранее Sputnik сообщал о том, что Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики.